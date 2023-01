Les Mavericks, les Bucks et les Lakers sur la piste de Cam Reddish

Plusieurs joueurs des Knicks ont leur bon de sortie. Evan Fournier, Derrick Rose ou encore Cam Reddish…

Selon Marc Stein, ça chauffe d’ailleurs pour ce dernier, qui n’a plus foulé les parquets depuis le 3 décembre, et une courte apparition face à Dallas. L’ailier pourrait d’ailleurs retrouver les Mavericks d’ici la « trade deadline » puisque les Texans font partie des équipes intéressées par l’ancien de Duke, avec Milwaukee et Los Angeles.

Il faut dire que New York ne demande qu’un deuxième tour de Draft, et un salaire correspondant (environ 6 millions de dollars) pour lâcher Cam Reddish, et que le jeu en vaut peut-être la chandelle.

C’est qu’à 23 ans, Cam Reddish a encore le temps de pleinement exprimer son potentiel, lui qui était vu comme un possible All-Star lors de son arrivée en NBA. Le problème, c’est que depuis sa Draft, en 10e position en 2019, il n’a pas du tout confirmé les espoirs placés en lui, avec notamment un 32% à 3-points problématique.