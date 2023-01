De grosses turbulences dans les bureaux à Atlanta

En quelques semaines, l’organigramme des Hawks a changé de manière significative. Mi-décembre, Travis Schlenk a laissé sa place de président à Landry Fields, puis ce vendredi, Kyle Korver est devenu assistant GM.

Ces changements, nous apprend The Athletic, ne peuvent pas cacher, et ils illustrent même, la prise de pouvoir de Nick Ressler (27 ans). Le fils du propriétaire de la franchise, Tony Ressler, prend de plus en plus de poids à Atlanta depuis deux ans et depuis qu’il occupe le poste de « directeur sportif ».

C’est donc sous son impulsion que Travis Schlenk a été écarté. Car si officiellement l’ancien président est désormais un « conseiller spécial », officieusement, expliquent nos confères, il n’a plus aucun pouvoir dans les décisions prises par la franchise. Il est même libre de quitter Atlanta pour une autre équipe…

Cette influence grandissante de Nick Ressler, depuis décembre 2020, a provoqué de nombreux remous dans les bureaux des Hawks, et c’est le « papa », Tony Ressler qui tranche.

Le transfert de Dejounte Murray, le début de la fin pour Travis Schlenk

Parmi les moments clés des tensions et de la chute de Travis Schlenk, il y a le transfert de Dejounte Murray. L’ancien président a émis des doutes sur le prix à payer pour faire venir le meneur de jeu des Spurs, quand Nick Ressler et Landry Fields, ainsi que d’autres dirigeants, étaient eux d’accord pour ce transfert.

Pour rappel, les Hawks ont envoyé trois premiers tours de Draft, la possibilité d’échanger un premier tour en 2026 et Danilo Gallinari pour récupérer le meneur All-Star. Sans oublier que l’arrivée de Dejounte Murray a forcé les dirigeants à céder Kevin Huerter à Sacramento deux jours plus tard, pour éviter de payer la « luxury tax ».

Malgré l’arrivée de Dejounte Murray, censée faire décoller les Hawks, et à mi-chemin de la saison, on ne peut que constater que les résultats restent décevants. Si on ajoute des turbulences au sommet de l’organigramme, un Nate McMillan qui aurait pensé à démissionner et des joueurs régulièrement annoncés sur le départ comme John Collins (qui s’en fiche de rester ou partir…), le tableau n’est guère réjouissant en Géorgie…

Forcément, Dejounte Murray, qui débarque des Spurs, un modèle de stabilité, n’imaginait pas évoluer dans une situation si difficile et conflictuelle.

« Beaucoup de choses qui se passent ne concernent pas le basket », reconnaît-il. « Et quand ça concerne le basket, il y a des rumeurs. Je ne vais pas dire que c’est davantage que je ne l’imaginais, mais je viens de San Antonio où c’est plus calme. Il se passe beaucoup de choses et j’essaie de mon côté de garder les gars soudés par mon leadership, de bosser dur et de garder tout ce bruit à l’extérieur. Après, on ne peut pas se cacher ou fuir. J’adore l’adversité, ça permet de montrer qui on est. »