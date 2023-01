Habitué aux rumeurs, John Collins se fiche de savoir s’il sera enfin transféré…

Une période des transferts sans l’apparition du nom de John Collins n’est pas véritablement une vraie période des transferts en NBA. La saison 2022/2023 ne fait pas exception puisque le nom de l’intérieur d’Atlanta circule encore.

La preuve, on sait depuis quelques jours qu’il aurait pu être envoyé à Utah, dans un échange en triangle avec les Suns. Comment vit-il cette situation répétitive et qu’il connaît bien désormais ?

« Je suis familier de ce flou », assure-t-il à The Athletic. « Évidemment, c’est épuisant, mais ça fait partie du business. J’essaie de ne pas y penser. J’essaie de jouer mon meilleur basket. Je n’attends ou ne souhaite rien. J’essaie d’être réaliste et positif. Je suis à l’aise avec ce qui pourrait se passer, car je suis dans cette situation depuis un moment. J’ai réfléchi à tous les scénarios donc je ne pense pas à ce qui pourrait se passer d’ici deux, trois ou quatre ans. Je n’ai pas le contrôle sur mon avenir. »

Même s’il est sous contrat jusqu’en 2026 avec les Hawks, John Collins ne sait pas sous quel maillot il évoluera dans les prochains semaines. Face à cette incertitude et pour être fixé définitivement, est-ce qu’il préfère partir ou rester ?

« Honnêtement, je m’en fiche », répond-il. « Je joue au basket et je n’ai aucun contrôle sur cet aspect, sur les décisions qui seront prises. Je peux bien dire que je veux ci ou ça, mais ils peuvent faire ce qu’ils veulent. »

« Si je commence à penser toute la journée à ces merdes, alors je vais me retrouver dans un sale état »

Pour illustrer son propos et démontrer son impuissance face aux choix des dirigeants (qui viennent de nommer Landry Fields comme président), l’intérieur prend un exemple tout récent.

« On l’a vu avec Kevin Durant, non ? Il a demandé un transfert et les Nets ont répondu non. Je ne suis pas Durant, mais ça montre qu’on peut dire ce qu’on veut, même publiquement, ça ne compte pas, même si c’est KD. Donc je dois faire ce que j’aime, c’est-à-dire jouer au basket. Voilà pourquoi après trois années à vivre ça, j’en suis arrivé à un point où je m’en moque. C’est ma vie depuis trois ans. »

C’est aussi une manière pour lui de se protéger et de conserver un certain niveau de jeu, afin d’éviter que les incessantes rumeurs viennent le déstabiliser sur les parquets.

« J’ai l’impression de savoir utiliser cette force mentale. Quand je dis que je m’en fiche, ça veut dire que je vais me lever chaque matin en étant positif et je vais jouer au basket. Si je commence à penser toute la journée à ces merdes, alors je vais me retrouver dans un sale état. J’essaie de préserver ma santé mentale. »