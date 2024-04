Atlanta, Phoenix et Utah ont discuté d’un échange en triangle autour de Jae Crowder

La trade deadline est dans moins de deux mois, mais certaines équipes s’activent déjà en coulisses afin de renforcer leur effectif en vue du printemps prochain. D’ailleurs, selon toute vraisemblance, les Hawks et les Suns devraient faire partie des plus actives sur le marché, car John Collins et Jae Crowder sont annoncés sur le départ.

Justement, Shams Charania rapportait dans la nuit que les dirigeants d’Atlanta et Phoenix avaient échangé avec ceux de Utah, pour monter un échange en triangle. Problème : les discussions ont capoté au moment où le Jazz a demandé à ce que davantage de premiers tours de Draft soient intégrés dans la transaction.

Toujours est-il que ce deal à trois aurait permis de voir Jae Crowder rejoindre les Hawks (avec d’autres joueurs), Malik Beasley ainsi que Jarred Vanderbilt prendre la direction des Suns et John Collins débarquer au Jazz (avec des tours de Draft).

Bien sûr, rien ne dit que les discussions sont définitivement terminées mais, ce qui est sûr, c’est que les dirigeants d’Atlanta ne devront pas trop tarder avant de contenter Utah, s’ils souhaitent réellement récupérer Jae Crowder. Car, comme le précise Shams Charania, l’ailier de 32 ans reste très convoité (Milwaukee, Miami, Washington…).