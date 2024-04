Nate McMillan a pensé démissionner chez les Hawks !

Les changements ne sont peut-être pas terminés à Atlanta. Alors que Travis Schlenk a récemment laissé sa place à Landry Fields comme patron sportif du club, The Athletic annonce que Nate McMillan a pensé démissionner.

Finalement, l’entraîneur a pour le moment écarté l’idée et il devrait finir la saison à la tête de l’équipe.

Néanmoins, le recrutement de Dejounte Murray ne porte pas vraiment ses fruits, puisque l’équipe reste dans le ventre mou du classement, à la 9e place de la conférence Est (17 victoires – 18 défaites). Surtout, la relation de Nate McMillan avec ses joueurs, et notamment Trae Young, ne semble pas forcément idéale…

Récemment, l’ancien joueur des Sonics, devenu coach des Sonics, des Blazers puis des Pacers, avait admis avoir du mal à se faire à cette nouvelle génération de joueurs.

« J’entraîne une génération différente, par rapport à celle avec laquelle j’ai joué et que j’ai commencé à entraîner », expliquait celui qui a commencé sa carrière sur les bancs comme assistant en 1998, avant de devenir « head coach » en 2000. « C’est différent dans la façon de communiquer, de jouer et de voir le jeu. Les joueurs voient le jeu différemment, par rapport à l’époque où je jouais et à celle de mes débuts dans le coaching ».

De quoi expliquer que la méthode McMillan, qui a aidé les Hawks à atteindre la finale de conférence en 2021, juste après sa prise de fonction à la place de Lloyd Pierce, ne semble plus fonctionner depuis ?