Les Bulls toujours aussi irréguliers

Avec huit victoires en douze matches, les Bulls avaient retrouvé des couleurs pour terminer la première partie de la saison régulière. Cette dynamique positive devait porter Chicago vers une seconde partie plus solide et victorieuse.

Mais les promesses ne sont pas confirmées puisque Zach LaVine et ses coéquipiers restent sur trois défaites de suite… La dernière, c’était à domicile contre le Thunder.

« On savait que c’était une équipe qui allait énormément pénétrer », souligne Billy Donovan pour NBC Sports. « Je suis déçu car on a mal commencé la rencontre. On n’a pas été capable de les stopper et de défendre en un-contre-un. On a été lourdement battu sur le dribble. »

Oklahoma City était en back-to-back, avec une victoire la veille à Philadelphie, et les Bulls ne pouvaient donc pas être surpris par la prestation des joueurs de Mark Daigneault. Pourtant, ils ont mal négocié ce match et encaissé 64 points dans leur raquette. Comment l’expliquer ?

« On doit être compétitif à un bien meilleur niveau », avance le coach. « On a montré qu’on était capable de ça, mais il faut le faire de manière régulière. Ce n’est pas une question de message. On peut faire tous les changements de schémas et finalement ne rien faire de bien. On peut défendre bien mieux. Les joueurs ont-ils reçu le message ? Oui. Mais il y a une différence entre recevoir le message et l’appliquer pendant les matches. »

Les semaines passent et les Bulls souffrent toujours des mêmes maux. On en revient toujours à cette différence entre les envies du coach et des joueurs, qui veulent se battre et défendre fort (ils le répètent après chaque défaite ou presque), et les attitudes mais aussi les résultats sur le terrain, souvent très décevants.

Comme les problèmes sont récurrents depuis le début de saison, l’absence de DeMar DeRozan, depuis deux matches et sa blessure à Boston, ne peut donc pas tout expliquer. Même si être privé de l’ailier, qui pèse 26.1 points par match, n’aide pas, évidemment.

« Même sans DeRozan, on doit encore s’améliorer offensivement et défensivement », assure Zach LaVine. « C’est compliqué d’avoir un joueur en moins, mais personne ne va être désolé pour nous. J’espère qu’on va être au complet, mais même quand c’est le cas, notre bilan n’est pas bon. On doit faire mieux collectivement. »