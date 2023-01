Les Bulls veulent surfer sur leur belle dynamique

Pendant de longues semaines, les Bulls ont affiché un niveau de jeu irrégulier et inquiétant. Le point d’orgue, ce fut évidemment la gifle à Minnesota le 18 décembre, avec 150 points encaissés. Ce jour-là, ils avaient touché le fond et ne pouvaient désormais que remonter.

C’est bien le cas puisque, depuis ce revers, la franchise de Chicago s’est réveillée avec huit victoires en douze matches et elle arrive à mi-saison avec un bilan de 19 victoires pour 22 défaites.

« Il y a eu de l’adversité au début et on n’a pas cédé », constate Nikola Vucevic pour NBC Sports. « On est resté soudés, on a montré qu’on pouvait se battre malgré ça. La saison dernière, c’était le contraire. On avait été dans le dur en fin de saison et on n’avait jamais trouvé la solution. Cette année, on sait comment faire et on démontre à quel point on peut être bon. »

Le pivot a raison de rappeler le scénario de la saison passée. Jusqu’à fin février, les Bulls faisaient partie des meilleures équipes de la conférence Est, avec 39 victoires en 60 matches. Sur les 22 dernières rencontres, Nikola Vucevic et sa bande vont déjouer et finalement en perdre 15…

« On est à mi-chemin de la saison et on a fait de gros progrès depuis deux semaines »

La dynamique positive des derniers jours doit donc servir de tremplin pour la seconde partie de saison.

« Sur les dix ou douze derniers matches, on a joué au niveau pour lequel on se bat », analyse DeMar DeRozan. « On est soudés offensivement, et défensivement, on communique. Chacun met l’autre au défi et chacun assume ses responsabilités. On est à mi-chemin de la saison et on a fait de gros progrès depuis deux semaines. On va continuer de construire sur cette base et notre confiance va grimper. »

Durant cette séquence de douze matches, tout ne fut pas parfait à Chicago, avec une défense toujours aussi friable, mais l’attaque est montée d’un cran, affichant le même niveau d’efficacité (118 points sur 100 possessions) que celle des Celtics depuis le début de saison. Surtout, il y a des succès contre des grosses écuries comme Brooklyn et Milwaukee. Les victoires contre Miami et Philadelphie sont notables aussi, mais à nuancer car Jimmy Butler et Joel Embiid étaient absents.

« On a montré qu’on pouvait rivaliser avec les meilleures équipes de la ligue », se réjouit DeMar DeRozan. « C’est un avantage qu’on doit mettre à profit en deuxième partie de saison. »

Le calendrier à venir, jusqu’à fin janvier, est très abordable avec notamment les Wizards, le Thunder, les Pistons (à Paris), les Hawks, les Hornets ou encore le Magic au programme. Chicago semble enfin lancé, il faut par conséquent rapidement confirmer.

« On a un bon état d’esprit », affirme Zach LaVine. « On joue les uns pour les autres. On parle beaucoup, on a confiance en nous, individuellement et collectivement. Je pense qu’on a trouvé notre rythme de croisière. On commence à comprendre les rôles de chacun. »