Une soirée inoubliable pour les Spurs et les Warriors

C’est à la fin du troisième quart-temps que David Robinson a pris la parole pour annoncer que les Spurs avaient attiré 68 323 spectateurs à l’Alamodome pour la réception des Warriors. L’ancien record, détenu par les Hawks, est explosé. « Une fois de plus, les fans des Spurs sont la référence en NBA » a-t-il lancé, pendant que le public se mettait à chanter des « Go Spurs, Go Spurs ».

Ce fut bien le seul moment où le public a pu donner de la voix puisque ses protégés ont pris une belle fessée : 144-113 ! C’est la meilleure performance offensive des Warriors cette saison, et l’ambiance les a galvanisés.

« C’était génial » résume Stephen Curry à propos de l’ambiance. « C’était cool de les voir célébrer leurs 50 ans d’histoire et tous les grands moments de la franchise, les succès, les titres et les grands joueurs qui étaient là. C’était impressionnant à vivre et il faut donc 64 000 personnes pour qu’on signe notre meilleure performance à l’extérieur de l’année. »

Passé par les Spurs, Steve Kerr connaît très bien la salle et la franchise, et il n’a pas été insensible à cette ambiance inédite. « Ils ont passé une vidéo puis m’ont présenté, et recevoir une ovation de 68 000 fans vous donne des frissons » a avoué le coach de Golden State. « C’était une soirée vraiment unique… En ressentant cela, je sais combien j’ai eu de la chance de faire partie des Spurs. »

Gregg Popovich : « Je pense que les ventes de bière ont bien marché »

Dans une saison de transition, où il prend plaisir à former des jeunes, Gregg Popovich est heureux que le public ait répondu présent. « Les fans ont pris du plaisir, même si on s’est fait botter le derrière. Ils avaient l’air de s’amuser comme des fous, donc je pense que les ventes de bière ont bien marché ».

Au bord du terrain, on a vu Tony Parker, Becky Hammon et David Robinson. En loges, il y avait Manu Ginobili. Au final, il ne manquait que la victoire pour que cette soirée soit parfaite. Et encore…

« Évidemment, je déteste perdre, mais comment être fâché devant une telle affluence ? » demande Keldon Johnson. « Le public de San Antonio a surpassé tout ce qu’on pouvait imaginer, et c’est ce qui a rendu cette soirée si unique. »