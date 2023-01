Stats & Highlights | Septième victoire d’affilée pour Memphis, New Orleans retrouve le sourire

Après deux défaites de rang, les Pelicans et les Wizards avaient besoin d’une victoire. Ce sont les premiers qui respirent et enfoncent ainsi les seconds, toujours privés de Bradley Beal.

Pour les Grizzlies en revanche, l’absence de Ja Morant est bien gérée. Le meneur de jeu n’est pas là depuis deux matches mais la franchise maintient en vie sa belle série de sept victoires d’affilée. Les Grizzlies affichent toujours le même bilan que Denver, leader de la conférence Ouest.

Washington – New Orleans : 112-132

Soirée frustrante pour les Wizards. Ils avaient pourtant commencé la partie par le bon bout avec un 10-0. CJ McCollum (34 points) va se réveiller avec douze points dans le premier quart-temps et va lancer son équipe dans la partie. Un premier écart, en négociant bien la fin de première période, est fait pour New Orleans.

C’est en début de dernier quart-temps que les Pelicans font vraiment le break, face à une équipe qui perd trop de ballons : ils entament le dernier acte avec un gros 15-0, et dans le même temps, Kyle Kuzma sort pour six fautes. La fin de match est sans suspense et Washington s’incline.

Memphis – San Antonio : 121-113

Privés de Ja Morant pour un deuxième match consécutif, les Grizzlies continuent néanmoins de gagner. Le collectif de Memphis a globalement maîtrisé la première période. En troisième quart-temps, les Spurs sont davantage menaçants.

Quelques paniers de Josh Richardson et des ballons perdus des joueurs du Tennessee permettent même aux Texans de passer devant, de cinq points, en dernier quart-temps. Les deux équipes sont à égalité à 109 partout à six minutes du terme quand Tyus Jones (24 points) et les Grizzlies passent un 11-2 fatal et l’emportent.