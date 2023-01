Grâce à un grand Harrison Barnes, les Kings déroulent face au Magic

Les Kings n’ont plus perdu plus de deux matchs de suite depuis la fin novembre. Dynamique toujours en cours car après deux défaites de suite à domicile, face à des équipes au bilan négatif (Hawks et Lakers), les Californiens ont rassuré leurs fans avec une victoire pleine de maîtrise face au Magic (136-111). Un succès bienvenu avant la double réception des Rockets pour espérer améliorer un peu plus leur bilan.

Deux jours après sa victoire marquante sur le parquet des champions en titre, le Magic n’a pas beaucoup existé dans cette rencontre. Menés de dix unités après un quart-temps (41-31), les visiteurs ont continué de souffrir en défense pour rentrer au vestiaire avec un écart deux fois plus conséquent (72-52).

La suite a ressemblé à une séquence de 24 minutes d’échange de paniers durant laquelle Orlando n’a pas été en mesure de revenir. Les Floridiens ont même perdu davantage de terrain dans le dernier quart-temps.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Grosses fins de quart-temps. Le Magic ne comptait encore que huit points de retard (53-45) à quatre minutes de la pause. C’était sans compter sur la grosse fin de période des locaux. À commencer par un Harrison Barnes bien dans son basket, auteur de six points de suite, d’un Malik Monk tout aussi à l’aise en transition ou d’un Keegan Murray qui a profité des fixations de ses coéquipiers pour sanctionner derrière l’arc. En repoussant le Magic derrière la ligne à 3-points de l’autre côté du terrain, les Kings ont infligé un 19-7 pour finir. Les Californiens ont sensiblement fait la même chose à la fin de la période suivante, quand Orlando est revenu à 12 points (89-77). Un gros passage de Chimezie Metu sous le cercle plus tard et Sacramento respirait beaucoup mieux (107-84).

– Record égalé à la passe. Au total, pas moins de… 14 joueurs ont inscrit 11 points ou plus dans cette rencontre. Dont huit côté Kings qui peuvent y voir le résultat d’une volonté constante de partager le cuir. À l’instar d’un De’Aaron Fox qui, dans une petite soirée niveau « scoring », a fait parler son altruisme pour terminer meilleur passeur de la rencontre. Malik Monk et l’inévitable Domantas Sabonis ont également joué un rôle clé à la création pour porter le total des Kings à 39 passes décisives (pour 52 tirs marqués et seulement 11 ballons perdus !). C’est un record de saison égalé pour eux.

– Duel de rookies équilibré. Match dans le match, cet affrontement entre le premier choix de la Draft, Paolo Banchero, et le 4e, Keegan Murray, rookies du mois en titre, a été équilibré. Le premier, plus « haut » dans la hiérarchie offensive de son équipe, a davantage pris ses responsabilités là où le second a brillé dans le collectif des Kings, affichant toute sa sobriété.

TOPS/FLOPS

✅ Harrison Barnes. Il a fallu attendre l’entame du troisième quart-temps et une pénétration (avec contact) pour le voir manquer son premier tir. L’ailier des Kings a été le parfait métronome et s’est comporté comme l’option n°1 ce soir tandis que les leaders habituels, Fox et Sabonis, se mettaient en retrait. Le joueur de 30 ans, dont la production statistique est en baisse cette saison, n’avait pas encore atteint la barre des 30 points durant cette campagne.

⛔ Cole Anthony. On pourrait le renommer « Cold » Anthony pour sa triste soirée aux tirs. On l’a vu envoyer un vilain « airball », loin depuis la ligne à 3-points en tête de raquette, puis en faire de même… sur un lay-up main gauche. Le meneur remplaçant, qui a joué davantage que le titulaire Markelle Fultz, n’était pas dans son assiette et a plombé son équipe : -34 lorsqu’il était en jeu.

LA SUITE

Sacramento (21-18) : réception des Rockets, mercredi.

Orlando (15-26) : déplacement à Portland, la nuit prochaine.