Les Nuggets profitent de l’absence de LeBron James pour calmer les Lakers

Sans LeBron James, les Lakers avaient fort à faire dans le Colorado pour préserver leur série de cinq victoires consécutives mais aussi leur invincibilité sur l’année 2023. Face à des Nuggets qui cherchaient, eux, à conserver la première place de la conférence Ouest, ils se sont accrochés tant bien que mal pour créer la surprise, mais ils ont finalement dû rendre —logiquement— les armes sur la durée (122-109).

Guidé par Jamal Murray (34 points, 7 rebonds) et Nikola Jokic (14 points, 11 rebonds, 16 passes), Denver a fait la course en tête de bout en bout face à Los Angeles, comptant jusqu’à 20 points d’avance dans le quatrième quart-temps. Enchaînant, du même coup, un 11e succès d’affilée à domicile et, plus globalement, une 13e victoire en 16 matchs…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Nikola Jokic, la perfection incarnée. Et un de plus. Auteur de son 87e triple-double en carrière, le double MVP en titre s’est surtout permis de le réaliser sans rater au shoot : 5/5, avec un 1/1 à 3-pts et un 3/3 aux lancers-francs. Désireux de ne rien forcer au scoring et de s’appliquer à faire tourner le jeu des Nuggets, en mettant en confiance Jamal Murray et ses coéquipiers, le « Joker » a dominé comme à son habitude, donnant l’impression de n’être qu’à 50% de ses moyens. Une véritable force tranquille, devant laquelle on ne cesse de prendre du plaisir.

— C’en était trop pour Los Angeles. Valeureux, les Lakers ont fait tout leur possible pour résister à l’impressionnant collectif des Nuggets. Malheureusement pour eux, entre les absences de LeBron James, Anthony Davis, Austin Reaves, Lonnie Walker IV ou encore Troy Brown Jr, auxquelles il a fallu ajouter en prime celle de Patrick Beverley, sorti blessé à la hanche en cours de route, ils étaient bien trop diminués pour espérer quoi que ce soit. Surtout quand on sait que les hommes de Darvin Ham jouaient là leur troisième match en quatre jours.

TOPS/FLOPS

✅ Jamal Murray. Aux côtés de Nikola Jokic, le Canadien a aussi fait beaucoup de mal aux Lakers cette nuit. Auteur de son record de points de la saison, en étant abreuvé de ballons (13/29 aux tirs) et en ayant tout le loisir de s’exprimer, dans un rôle de première option offensive. On retiendra notamment que c’est lui qui, dans le troisième ou dans le quatrième quart-temps, s’est chargé de calmer les tentatives de comeback de Los Angeles. Tandis que c’est également lui qui a permis à Denver de se détacher au score, à partir du second quart-temps. De bon augure pour la suite, donc, et la confirmation que le meneur monte en régime.

✅ Max Christie. Sur courant alternatif, Russell Westbrook (25 points, 7 rebonds, 7 passes) a certes terminé meilleur marqueur et passeur des Lakers, mais il a aussi beaucoup gâché avec le ballon (7 pertes de balle) et il a mis du temps à entrer dans son match (2/11 aux tirs pour commencer). Du coup, on préfère retenir la jolie prestation du rookie de Los Angeles. Pour sa première titularisation en carrière, le 35e choix de la dernière Draft était ainsi chargé de remplacer nul autre que… LeBron James, mais il ne s’est pas dégonflé pour autant. Établissant son nouveau record perso (14 points) et séduisant avec sa spontanéité dans le jeu.

⛔ Dennis Schröder. Il restait sur plusieurs belles sorties (21.4 points de moyenne depuis cinq matchs, et même 26.7 depuis trois matchs), mais l’Allemand a également fini par redescendre sur terre cette nuit : 14 points, mais à 3/13 aux tirs et 0/5 à 3-pts. Maladroit, et de plus en plus frustré au fil de la rencontre, il a néanmoins eu le mérite d’aller sur la ligne (8/8 aux lancers) pour atténuer un minimum sa soirée sans au shoot. Sauf que, sans LeBron James, les Lakers auraient eu besoin d’autre chose de la part de leur meneur.

LA SUITE

Denver (27-13) : réception de Phoenix, dans la nuit de mercredi à jeudi (04h00).

Los Angeles (19-22) : réception de Dallas, dans la nuit de jeudi à vendredi (04h00).