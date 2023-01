Rick Carlisle compare Myles Turner à Jermaine O’Neal

« Bonne nuit ! » Voilà ce que Myles Turner avait en tête lorsqu’il est allé contrer Mason Plumlee dans les derniers instants du match entre Pacers et Hornets cette nuit, qui se jouait sur une possession. « J’étais prêt à rentrer à la maison à ce moment-là. […] Quelle heure est-il là, 20 heures ? Il me reste encore ma soirée », en sourit le pivot face à la presse.

Le pivot d’Indiana a signé l’action défensive de la soirée en couvrant ce « pick-and-roll » final à merveille. Il a d’abord bloqué l’accès au cercle à Terry Rozier et, malgré un retard lié à un redoublement de passes entre le meneur et son pivot, il est parvenu à revenir pour contrer Mason Plumlee.

« Myles Turner a été fantastique dans le final. Des paniers, une action avec la faute, un 3-points dans le coin. Un tir contré pour sceller le match. Du très gros boulot », énumère son coach Rick Carlisle.

Myles Turner signe sa meilleure saison en carrière

Avec ses 29 points (10/16 aux tirs), 9 rebonds et 4 contres, son intérieur a signé l’un de ses matchs les plus complets de la saison. Dominateur dans la raquette, où il a marqué 18 points tout en assurant son rôle de tour de contrôle en défense de l’autre côté du terrain, réglé sur la ligne de réparation (8/10), Myles Turner a clairement été l’homme du match pour son équipe.

Sa sortie vient confirmer sa dynamique actuelle alors qu’il réalise sa meilleure saison en carrière. Il n’a jamais autant marqué, capté de rebonds ni shooté avec un si bon pourcentage depuis son arrivée dans la grande ligue.

Sur ce mois de janvier, le 11e choix de la Draft 2015 affiche même des moyennes de 19.5 points et 8.5 rebonds par match, avec 57% de réussite aux tirs. Au-delà de l’impact statistique, son coach, habitué à le complimenter cette saison, est marqué par son attitude. De quoi tenter une comparaison…

« Certains gars entrent sur le terrain et apportent une présence, une énergie et une confiance au jeu. J’ai entraîné Jermaine O’Neal ici pendant quatre ans, et Jermaine était comme ça. C’était quelque chose qui, discrètement, remontait le moral de ses coéquipiers. Myles est à son apogée. Il n’a jamais aussi bien joué. C’est un authentique leader dans notre vestiaire », juge Rick Carlisle, arrivé dans l’Indiana comme « head coach » une première fois en 2003, quand Jermaine O’Neal était déjà All-Star (six sélections de suite entre 2002 et 2007).

Un leader par les actes

Le technicien estime que son joueur de 26 ans, déjà parmi les plus âgés et expérimentés de l’équipe, incarne ce leadership « comme il faut. Il le fait avec des actes et non des mots, et pourtant quand il parle, les gens l’écoutent. Je suis vraiment heureux pour lui, c’est un type formidable. Et au final, il a été fantastique, non ? On ne le dira jamais assez. »

Le discours du coach se retrouve dans les mots d’Andrew Nembhard, 19 points cette nuit. Le rookie décrit son pivot, à côté de lui en conférence de presse, comme quelqu’un de « super accueillant. C’est le gars qui permet à chacun d’être soi-même et de se développer. Quand il parle de confiance, je crois que le groupe entier a compris qu’il s’agissait de moins penser à soi qu’à l’ensemble du groupe.»

Un groupe bonifié par cette attitude qui contribue à la première moitié de saison surprise des Pacers. Avec un très bon bilan à 23 victoires et 18 défaites, Indiana occupe la 6e place à l’Est.

« Je suis simplement heureux pour nous, heureux qu’on ait dépassé nos objectifs. On a encore beaucoup de travail à faire, on ne peut pas être satisfaits », juge le pivot, avant de s’arrêter sur les éléments de satisfaction en interne : « Notre alchimie, le fait de venir bosser ensemble… C’est de ça dont il est question ici (dans l’Indiana) et je crois que c’est ce qu’on représente. »