Avec un banc en feu, les Nuggets ont donné une leçon aux Clippers

C’était l’autre choc de la nuit entre les Nuggets et les Clippers. Finalement il n’y a pas eu match, car Denver a donné une leçon aux hommes de Tyronn Lue pour une victoire facile 122-91.

Les coéquipiers de Nikola Jokic portent leur bilan à 25 victoires pour 13 défaites et conservent la tête de la conférence Ouest, à égalité avec Memphis. Le double MVP en titre n’a même pas eu besoin de forcer son talent : 12 points, 9 passes décisives, 6 rebonds à 50% au tir en seulement 24 minutes.

« Nous voulons créer les habitudes qui nous permettront de gagner à un haut niveau » a déclaré Mike Malone.

Jamal Murray a été excellent de son côté. Le meneur des Nuggets a été très efficace avec 18 points à 7/10 au tir dont un très joli 4/5 à 3-points tout en prenant soin de la balle (0 turnover). Il a donné le ton d’entrée en marquant 13 points dans le premier quart-temps.

Les remplaçants des Nuggets au niveau

« Je me sens bien. Je suis tout simplement enthousiaste » s’est réjoui Jamal Murray. « Quand je suis entré en rééducation, les deux premiers mois ont été vraiment difficiles. Vous savez que le retour va être la partie la plus amusante, pour expérimenter et revenir à faire ce que vous devez faire ».

Le banc des Nuggets a d’ailleurs largement contribué à la victoire face aux Clippers avec un total de 60 points. Bones Hyland a été le meilleur marqueur du banc avec 16 points, tandis que Zeke Nnaji a apporté 13 points. Mais la performance à retenir est celle de Vlatko Cancar : 15 points et 12 rebonds en 27 minutes.

« Je pense que dans l’ensemble, Vlatko fait une très bonne saison » assure Mike Malone. « Il nous a aidés à gagner des matchs… Il y a eu tellement de soirs différents où il a apporté ».

Le Slovène réalise une saison très honorable en sortie de banc, et il tourne notamment à 9.5 points, 3.0 rebonds et 1.7 passe décisive en 21 minutes par match lors de ses six dernières sorties.

« Je n’ai jamais été la star de l’équipe » explique-t-il. « J’ai toujours fait les petites choses, du basket facile, pour essayer de connecter tout le monde sur le parquet. Une fois que tout le monde est impliqué, c’est assez amusant ».

Et pour Denver, dont le banc est toujours un problème depuis le début de saison (« Net Rating » de -4.0, soit le 29e de la ligue, juste devant Golden State), cet apport du banc est important pour la suite.