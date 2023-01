Les Nuggets flanquent une rouste de 31 points aux Clippers

Le choc attendu a accouché… d’un « blowout ». Après leur défaite dans le Minnesota trois jours plus tôt, les Nuggets ont repris leur marche en avant de façon spectaculaire. Ils ont étouffé et écrasé des Clippers (122-91), pourtant quasiment au complet (seuls John Wall et Nicolas Batum sur la touche), qui plongent avec une quatrième défaite de suite.

Pour se rendre compte de l’écart entre les deux équipes sur ce match, il faut avoir un chiffre en tête : zéro. Soit le nombre de fois où les Californiens ont mené au score. Leur démarrage poussif dans les premières minutes s’est progressivement transformé en cauchemar. Incapables de rentrer un tir, ils ont fini dans les choux dès le premier quart-temps, largement dominé par les locaux (32-15).

Bis repetita dans un second quart-temps à l’issue duquel les Nuggets ont viré avec plus du double de points que leurs adversaires (66-32). La suite ? Pas grand-chose à en dire tant les Clippers vont certes réagir offensivement (en partant de très loin…), mais sans sortir cette rencontre d’un interminable et inattendu « garbage time ». À l’issue du troisième quart-temps, l’écart avait atteint un niveau record pour la soirée de… 43 unités (102-59).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le 19-0 dans le second quart-temps. Il est fou de se dire que lorsque les Nuggets ont démarré cette séquence, ils avaient déjà 19 points d’avance (42-23). Mais ce passage leur a permis de clore les débats bien avant l’heure. Ils l’ont fait grâce à leurs remplaçants, à commencer par un Kentavious Caldwell-Pope très à l’aise dans le tir lointain en transition. Tout autant que la pile électrique Bones Hyland, tandis que Bruce Brown apportait son énergie et que Vlatko Cancar montait au dunk en transition. Avant un rarissime panier de Kawhi Leonard pour mettre fin à ce « run », Denver pouvait déjà se reposer (61-23).

– Tyronn Lue responsabilise ses joueurs. Il est intéressant de noter que le coach des Clippers a pris deux temps-mort dans le premier quart-temps, quand son équipe commençait à glisser au score. Il n’a en revanche pas insisté dans le second. Alors que l’écart enflait sévèrement, le technicien s’est contenté d’un temps-mort à sept minutes de la pause, à l’issue duquel il a réinjecté la paire Leonard – George. Habitué à ce que son équipe fasse des miracles lorsqu’elle est largement menée au score, il n’a rien vu de tout ça cette nuit.

TOPS/FLOPS

✅ Jamal Murray. Difficile de mettre un joueur plus en avant qu’un autre côté Nuggets, tant ils sont nombreux, mais le meneur a parfaitement lancé son équipe en marquant 13 points de suite dès le premier quart-temps. Comme souvent, il a délaissé le côté création dont Nikola Jokic, meilleur passeur de la soirée, s’est chargé.



✅ Le banc des Nuggets. Les remplaçants n’ont pas seulement brillé parce qu’il s’agissait d’un « blowout ». Bones Hyland, Bruce Brown, Vlatko Cancar, auteur de son premier double-double en carrière, sans oublier Zeke Nnaji ont tous eu un rôle important, dans le second quart-temps notamment, pour permettre à Denver de creuser un écart suffisamment significatif pour ne plus être inquiété par la suite.

⛔ L’adresse des Clippers. Les Nuggets ont certes ont affiché leur sérieux défensif, au point de signer leur meilleure prestation de l’année en la matière. Mais les Californiens ont manqué quantité de bons tirs pour signer leur pire match de la saison en attaque. Ils ont égalé leur plus petit total de points marqués et signé leur pire ratio derrière la ligne à 3-points : 5/37, soit… 13,5% de réussite. Mention spéciale à l’ensemble des titulaires californiens, dont aucun n’a atteint la barre des 10 points. À lui seul, Bruce Brown a marqué autant que le duo Kawhi Leonard – Paul George…

LA SUITE

Nuggets (25-13) : réception des Cavs la nuit prochaine.

Clippers (21-19) : déplacement chez les Wolves la nuit prochaine.