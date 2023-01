Adidas baisse le prix de la D.O.N. 4 à… 71 dollars

Un record en carrière à plus de 70 points, ça se fête ! Face aux Bulls lundi soir, Donovan Mitchell a rejoint David Robinson et Elgin Baylor dans le Top 10 des meilleures performances de l’histoire avec 71 points et la victoire en prime.

Pour marquer le coup, adidas s’est offert un joli coup marketing en baissant le prix de la D.O.N. Issue 4, dernière chaussure signature de Donovan Mitchell de 120 à… 71 dollars ! L’opération n’est hélas uniquement destinée au marché américain.

On rappelle qu’adidas n’en est pas à son coup d’essai en la matière puisque la marque aux trois bandes en avait fait de même lors de la fin de saison 2019/20 dans la « bulle » d’Orlando en abaissant le prix des Dame 6 à 61 dollars lorsque Damian Lillard avait claqué 61 points face aux Mavericks.

Nul doute que cette baisse de 40% devrait permettre d’écouler un peu les stocks de la D.O.N. Issue 4 !