Un vendredi 13 qui porte chance pour Stephen Curry ?

Golden State a souffert mais a fini par trouver la bonne carburation en l’absence de sa superstar Stephen Curry avec une belle série de cinq victoires finalement stoppée cette nuit face à Detroit.

Cerise sur le gâteau, « Chef Curry » serait sur le point de revenir. Une nouvelle évaluation avec le staff médical est prévue pour ce samedi.

Si les résultats s’avèrent positifs, le meneur pourrait alors envisager un retour le vendredi suivant, soit le 13 janvier prochain, pour entamer un road-trip de cinq matchs, avec un premier arrêt du côté de San Antonio.

Ce n’est pas un choix anodin puisqu’il s’agirait d’aider son équipe à corriger son triste bilan sur les matchs à l’extérieur, actuellement le pire de la conférence Ouest… et même de toute la NBA !

« Il s’entraîne sur le terrain, et la marque de deux semaines pour le réévaluer est pour ce week-end », a confirmé le GM Bob Myers. « Il n’y a pas eu de contretemps, donc on a bon espoir pour vendredi. C’est ce que nous ciblons pour son retour, quelque chose dans cette fourchette. Il n’a pas eu d’entrainement avec contact, mais il a fait tout ce qu’il a pu. Il a l’air d’être le même gars, avec un manchon à l’épaule et au bras en plus ».

Son retour ne serait clairement pas de trop au regard de la liste des blessés du côté de Golden State, entre Andrew Wiggins (adducteur droit), Jonathan Kuminga (entorse du pied droit), JaMychal Green (jambe droite) et James Wiseman (cheville gauche) qui ont été mis sur la touche.

Après Stephen Curry, Andrew Wiggins sera d’ailleurs le prochain à être examiné en vue d’un retour. Le Canadien n’a plus joué depuis le… 3 décembre !

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 Total 956 34 47.3 42.6 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.