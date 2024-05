Bradley Beal frustré d’être encore blessé

Pendant trois matches, Bradley Beal est resté à l’infirmerie pour une douleur aux ischio-jambiers de la cuisse gauche. Face aux Bucks, il signait ainsi son retour. Mais en fin de première période, l’arrière des Wizards a senti que sa blessure s’était réveillée.

Il est donc sorti, laissant ses coéquipiers se faire dominer par les 55 points de Giannis Antetokounmpo.

« C’est dur et frustrant », a commenté le joueur après la rencontre, pour The Athletic. « Le truc le plus important, c’est d’être sur le terrain. Et je n’y suis pas, donc il y a de la frustration, c’est clair. Je dois néanmoins continuer d’encourager, d’être présent pour mes coéquipiers. Je dois m’assurer d’être à 100% avant de revenir. »

Bradley Beal n’est pas épargné par les pépins depuis le début de saison. Il a déjà manqué 15 matches pour divers problèmes : au quadriceps pour commencer, ensuite il a (encore) eu Covid-19, puis les ischio-jambiers de la cuisse droite ont grincé, avant ceux de la jambe gauche depuis quelques matches.

Et comme pour Paul George, touché de la même manière, le All-Star est désormais dans le flou. L’accumulation des matches manqués et la nature de sa blessure sont difficiles à avaler.

« Les ischio-jambiers, c’est dur car on ne sait jamais quand on est vraiment guéri. C’est ça le plus frustrant. On se sent bien, on essaie de rejouer, de courir, de faire quelque chose d’explosif et c’est là qu’on remarque qu’on n’est pas prêt. Donc je ne sais pas quand je vais revenir, on ne peut pas vraiment donner de calendrier. Je suis toujours optimiste donc je pense que ce sera rapide, mais je sais que je ne dois pas me précipiter non plus, car mieux vaut rater deux matches que dix » conclut-il ainsi.

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.5 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.3 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.8 2.7 3.4 3.0 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.6 2.0 1.2 2.6 0.4 22.7 2018-19 WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.3 6.1 2.2 1.3 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.2 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 1.0 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 Total 748 35 46.3 37.5 82.2 0.9 3.2 4.1 4.3 2.2 1.1 2.5 0.4 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.