Le MVP de la nuit | Soirée record pour un Giannis fier d’être ennuyeux

Comme on l’expliquait dans notre course au MVP, les scoreurs sont de sortie cette saison, et au lendemain des 71 points de Donovan Mitchell, et une semaine après les 60 points de Luka Doncic, c’est Giannis Antetokounmpo qui s’offre un record en carrière. Face aux Wizards, le « Greek Freak » plante 55 points, sans le moindre panier à 3-points, et il ajoute 10 points et 7 passes pour signer son meilleur match en carrière.

C’est son 3e match de suite avec au moins 40 points, 10 rebonds et 5 passes. Une série rare puisque seuls trois joueurs y étaient parvenus dans l’histoire : Elgin Baylor, Wilt Chamberlain et Russell Westbrook.

« Je veux en arriver à un stade où mon jeu est ennuyeux », a réagi Giannis Antetokounmpo. « Je fais juste ce que je sais faire et les gens n’en parlent pas parce que ça devient ennuyeux, et je le fais chaque soir. C’est ce que je veux faire. Je veux que les autres aient l’impression que mon jeu est ennuyeux. Mais je ne m’ennuie pas. Les grands joueurs, les meilleurs joueurs, ne s’ennuient jamais. Ils vont sur le terrain et donnent toujours le meilleur d’eux-mêmes chaque soir. »

Les mauvaises langues diront que le jeu de Giannis est déjà ennuyeux, voire caricatural, mais on disait la même chose de Karl Malone ou de LeBron James. La domination technique est mieux vue que la domination physique.

« Il va falloir inventer un mot anglais pour le décrire »

Pourtant, la manière avec laquelle Giannis découpe les défenses, c’est du grand art, et cette nuit, il avait devant lui une « frontline » plutôt impressionnante avec Daniel Gafford, Kristaps Porzingis et Kyle Kuzma.

« Il joue avec cette forme de détermination et de volonté… Grâce à ça, on a été en mesure de gagner, et il est juste phénoménal » témoigne Mike Budenholzer. Pour Brook Lopez, Giannis « progresse de manière constante« . « Il va falloir inventer un mot anglais pour le décrire. Je ne sais pas si je l’avais déjà dit mais je suis sûr qu’il va encore progresser. Qui sait à quoi va ressembler la suite ? Il vient d’un autre monde ! »

La preuve qu’il progresse ? Son 15 sur 16 aux lancers-francs alors qu’on se souvient qu’il était fâché avec son tir depuis la ligne. Une adresse aux lancers qui lui permet donc de battre son record en carrière avec 55 points, mais il ne s’empare toujours pas du record de franchise. Il appartient depuis 2006 à Michael Redd, ancienne gâchette des Bucks, champion olympique en 2008 avec la « Redeem Team ». Il avait inscrit 57 points dans une défaite face au Jazz.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 Total 792 33 54.5 28.6 70.2 1.8 7.9 9.8 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.