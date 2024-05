Nouvelle alerte pour Paul George

En lisant la feuille de statistiques de Paul George face au Heat, on pourrait penser que tout s’est bien passé pour l’ailier des Clippers. Il a compilé 25 points, 7 rebonds et 3 interceptions et c’est même lui qui a ramené Los Angeles en troisième quart-temps, avec ses 13 unités.

Néanmoins, un bémol est venu ternir sa soirée, outre la défaite : une nouvelle alerte à l’ischio-jambier droit. Gêné par cette blessure, il n’a joué que cinq minutes dans le dernier acte.

« Les ischio-jambiers, ce sont souvent des blessures sérieuses », a commenté l’ancien d’Indiana pour ESPN. « Donc ma première approche, quand j’ai déjà été confronté à cette blessure, était la bonne. On attend jusqu’à ce que ça aille mieux. Une fois de retour, je n’ai pas eu de problèmes. »

Jusqu’à maintenant donc. George avait effectivement manqué sept matches entre fin novembre et début décembre pour un ischio-jambier droit douloureux.

Faut-il être inquiet et l’imaginer encore à l’infirmerie pendant plusieurs jours ? « On n’en saura pas plus avant ce mardi », annonce-t-il. « Je vais voir comment je me sens alors. Je vais me donner les meilleures chances de jouer. »

« PG13 » a deux jours devant lui puisque Los Angeles, qui reste sur trois défaites de rang, se déplace à Denver jeudi soir, avant d’enchaîner dès vendredi à Minnesota. Un « back-to-back » périlleux et fatigant, et on ne serait pas étonné que le staff décide de l’en dispenser.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.2 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.9 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 3.0 0.7 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.4 2.8 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.8 5.7 3.3 3.0 2.0 2.7 0.5 22.0 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.7 5.2 2.4 1.2 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 Total 867 34 44.0 38.5 85.4 0.8 5.5 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.