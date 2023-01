De’Aaron Fox brille dans l’Utah… pour mieux y revenir en février ?

« Une fois que j’ai vu cette confiance (chez lui), je me suis dit ‘C’est terminé, on a gagné’. » Domantas Sabonis avait vu juste quant au sort de ce déplacement dans l’Utah, décidé par De’Aaron Fox. Le meneur des Kings a pris le contrôle des opérations avec un quatrième quart-temps exceptionnel pour lui : 22 de ses 37 points inscrits (15/22 aux tirs dont 1/5 de loin).

Tout a commencé à l’entame de cette période avec un panier à 3-points, en « catch-and-shoot », pour remettre les deux équipes à égalité. Après ce premier panier, c’est l’association Fox – Sabonis justement qui s’est mise à l’œuvre. L’intérieur a multiplié les passes décisives ou « screen assists » dans ce jeu à deux en tête de raquette qui a fait beaucoup de mal à la défense du Jazz.

« Mon rôle principal était de faire en sorte qu’il soit démarqué », rappelle le Lituanien dont la complicité avec le meneur, sur et en dehors des terrains, ne fait plus de doute. Avec lui, De’Aaron Fox est sérieusement monté en température. « J’étais dans la ‘zone’. Il s’agissait en grande partie de choisir où je voulais aller, puis d’y aller et d’envoyer les tirs sur lesquels je travaille au quotidien », décrit le gaucher, qui a enchaîné les tirs autour de la ligne des lancers.

Malgré son festival, la défense adverse a manqué de sérieux. À l’instar de son gros dunk à une main, à une minute de la fin, sans aucune contestation… Kelly Olynyk avait pourtant littéralement poussé Jarred Vanderbilt à reprendre le meneur, sur lequel il défendait. Mais l’ancien joueur des Wolves a visiblement été perturbé par un déplacement de Jordan Clarkson, qui est allé au contact de De’Aaron Fox mais sans « switcher ». Chaos total.

Changer les systèmes

« Il est tellement rapide, vous l’avez vu sur ce lay-up de la gagne », poursuit Domantas Sabonis en référence à la toute dernière action. Voyant qu’une prise à deux arrivait sur lui, le meneur a attaqué Lauri Markkanen sur sa main gauche pour finir au cercle avec sa main faible, avec 0,4 seconde à joueur. Le Finlandais pensait avoir le temps de lui répondre, avec un tir désespéré finalement invalidé.

« S’il y avait un duel que je sentais qu’on pouvait exploiter, il fallait le joueur. C’est ce qui se passe dans le quatrième quart-temps dans beaucoup de matchs NBA. C’est vraiment basique », résume De’Aaron Fox sur ses choix de changer régulièrement les systèmes réclamés dans les dernières minutes.

« C’était l’un des premiers matchs où il m’a interpellé à plusieurs reprises, surtout à la fin. Il a le feu vert pour passer outre (mes choix). Les grands joueurs ne se fatiguent pas. Ils rendent leurs coéquipiers bons, et c’est ce qu’il a fait ce soir. Il a gagné le match pour nous. C’est ce que font les grands joueurs à l’extérieur », salue un Mike Brown très enthousiaste.

Un match marquant ?

Celui-ci est ravi que son joueur ait à nouveau brillé, en égalant son record de la saison et en signant son record sur un quart-temps : « Quel match de Foxy. Il a été bon, je ne veux pas trop le complimenter. La raison est que c’est ce dont ce garçon est capable. Il a fait un grand match pour nous mais je vous le dis : c’est De’Aaron Fox. Et c’est génial que la ligue, pas seulement les gens de la NBA mais les médias, les fans, commencent à reconnaître sa grandeur. Et ce n’est qu’un aperçu. »

Le talent du gaucher est déjà connu depuis des années. La principale différence cette saison est que son équipe gagne. Avec le succès de cette nuit, Sacramento occupe une très belle, et tout aussi surprenante, 5e place à l’Ouest avec 20 victoires pour 16 défaites.

De quoi permettre à De’Aaron Fox, dont les stats n’ont pas explosé par rapport à l’année dernière (record en carrière en adresse générale et aux rebonds tout de même), de s’imaginer revenir dans l’Utah le mois prochain ? Pour y célébrer une première sélection au All-Star Game ? « Je pense que cela a beaucoup à voir avec le coaching. Je veux faire tout ce qui est possible pour mettre mon équipe dans la meilleure position de gagner. Si c’est ce qu’on fait et que j’intègre une équipe All-Star, ainsi soit-il. Si non, c’est comme ça. Mais je veux gagner. »