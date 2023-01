De’Aaron Fox assomme le Jazz à la dernière seconde !

Lauri Markkanen pensait bien avoir donné la victoire à son équipe avec un ultime tir improbable à 3-points, sur un pied et sur la cloche, après une passe de quarterback de Jarred Vanderbilt ! Mais, après révision vidéo, son tir a été annulé, arrivé trop tard, à quelques centièmes de secondes près…

Au lieu d’une victoire héroïque, le Jazz va devoir se contenter d’une (nouvelle) défaite sur le fil face à Sacramento (117-115), après celle du 31 décembre (126-125), incapable d’arrêter le layup victorieux de De’Aaron Fox à 0,4 seconde de la fin du match.

Intenable en dernier quart, avec 22 de ses 37 points sur la période, le meneur des Kings a frappé un grand coup avec plusieurs actions de grande classe, dont un dunk spectaculaire et un tir à mi-distance pour repousser encore et toujours le Jazz.

Il faut dire que ce dernier a dû courir après le score tout au long du 3e quart, et même jusqu’en quatrième. Sacramento menait en l’occurrence de +7 à 3:30 de la fin mais Clarkson et Markkanen ont poussé pour revenir tout près et même égaliser à plusieurs reprises.

Malgré 28 points de Markkanen, dont un parfait 15/15 aux lancers, Utah doit s’incliner pour la cinquième fois de suite. Une nouvelle défaite rageante pour Utah qui a perdu ces cinq derniers matchs sur un différentiel minime de 17 points. Rageant !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une fin de match ultra intense. La NBA ne s’y est pas trompée, consacrant une vidéo à part entière à cette fin de match haletante ! A -7 à plus de 3 minutes de la fin du match, Utah était revenu à égalité à 20 secondes du buzzer, après un layup tout en maîtrise de Conley, puis trois lancers pleins de sang-froid de Markkanen. Dans le même temps, les Kings ne donnaient pas non plus leur part au chien, avec un De’Aaron Fox plus clutch que jamais, présent à tous les niveaux en attaque : au dunk, au layup ou au tir à mi-distance. En l’occurrence, c’est sur un ultime layup à 0,4 seconde de la fin que Fox va faire la différence… Après l’annulation in extremis du tir incroyable de Markkanen arrivé un poil trop tard !

– Le dernier quart de folie de Fox. Auteur de 22 points à 9/10 aux tirs dans la dernière période, Fox a tout simplement été inarrêtable, insaisissable avec sa combinaison de vitesse et de technique. Seuls trois joueurs ont fait mieux cette saison dans un 3e quart-temps : Darius Garland (27 points), Joel Embiid (26 points) et Jayson Tatum (23 points).

TOPS/FLOPS

✅ De’Aaron Fox. C’est la troisième fois cette saison que Fox atteint les 37 unités, mais c’est probablement son match le plus spectaculaire des trois, avec une véritable démonstration de maîtrise en dernier quart avec ses 22 points à 9/10 aux tirs.

✅ Domantas Sabonis. Malgré sa blessure au pouce, Sabonis continue de faire des miracles. Après son match parfait à 12/12 aux tirs, l’intérieur balte a réussi un nouveau double-double impressionnant à 21 points, 14 rebonds et 8 passes, le tout à un très bon 8/13 aux tirs.

✅ ⛔ Lauri Markkanen. Le héros malheureux de la soirée n’a pas grand-chose à se reprocher sur la dernière action. Son tir sur un pied était un modèle du genre… Avant ça, l’intérieur finlandais avait épaté sur la ligne des lancers avec un parfait 15/15, pour 28 points et 8 rebonds. Malheureusement, il n’avait pas réglé la mire de loin (1/7 à 3-points).

⛔Kelly Olynyk. Face à Sabonis, un ancien de Gonzaga comme lui, Olynyk a souffert le martyr. Limité à 5 points, plus 6 rebonds et 4 passes, l’intérieur canadien a surtout déchiré aux tirs avec un 2/7 dont 1/4 de loin. Une contre-performance qui fait mal dans un match aussi serré…

LA SUITE

Sacramento (20-16) : réception d’Atlanta mercredi pour démarrer une série de cinq matchs à domicile.

Utah (19-21): déplacement à Houston jeudi soir.