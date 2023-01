Les Wizards capitalisent face à des adversaires diminués

Alors qu’ils étaient plus qu’à la peine récemment avec 14 défaites en 16 matchs (!), les Wizards font désormais partie des équipes en forme de la Ligue.

S’ils le sont certes moins que les Nets dans la conférence Est (11 victoires consécutives pour Kevin Durant et ses coéquipiers), les prestidigitateurs de la capitale fédérale restent tout de même sur cinq victoires de suite, dont trois en déplacement, et quatre avec des écarts supérieurs à 15 points !

Non seulement Washington se replace, actuellement à la 10e place de l’Est, mais plus encore, elle écrabouille ses adversaires ! Une domination relative sachant que beaucoup d’opposants se présentaient sans plusieurs éléments majeurs, comme Milwaukee hier sans Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday ni Khris Middleton…

« On ne peut pas vraiment penser à tout ça », souffle Kyle Kuzma dans The Athletic, auteur de son deuxième triple-double en carrière. « Notre objectif est de dominer celui qui se mettra sur notre route. Si certains ne jouent pas, c’est comme ça. Tu es juste censé t’imposer. »

Chacun son tour…

Il faut bien reconnaitre que les Wizards ont eux aussi mangé leur pain noir, notamment durant leur série de dix défaites de rang. De manière générale, Washington n’a pas été épargné cette saison, avec pas moins de 91 matchs manqués sur blessure ou maladies, avec Bradley Beal (15 matchs) ou les récents revenants Delon Wright (29 matchs) et Rui Hachimura (16 matchs), dont le retour coïncide avec le regain de forme des Wizards.

« On a pu affronter certaines équipes auxquelles il manquait des joueurs et les battre », reconnait Wes Unseld Jr. « Mais on a aussi vécu ça. On ne peut pas choisir qui on va jouer, qui est disponible. Il s’agit davantage de ce que nous pouvons faire : est-ce qu’on peut faire notre part du boulot ? Et pour la plupart, on l’a fait. »

Actuellement au coude à coude avec cinq équipes, qui déçoivent toutes cette saison à l’Est (Heat, Knicks, Hawks, Bulls et Raptors), les Wizards pourraient-ils avoir passé l’orage ?

En tous les cas, ils capitalisent sur un calendrier plus clément, en attendant, à leur tour, de retrouver l’intégralité de leurs forces vives. Peut-être pour le « rematch » face à Milwaukee mardi.

« On avait la bonne mentalité d’entrée de jeu. On s’est dit qu’on devait profiter de l’absence de certains gars importants et ne pas rater cette opportunité. On a joué notre basket dès le début. On est dans un bon rythme en ce moment », conclut Kristaps Porzingis. « J’ai hâte que Brad (Beal) revienne, et là, on sera à pleine puissance. »