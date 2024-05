La métamorphose de Rui Hachimura, le porte-bonheur des Wizards

Pendant que la paire Porzingis-Gafford dominait Brook Lopez et que Kyle Kuzma signait un triple-double, Rui Hachimura a profité de la victoire face aux Bucks pour confirmer ses bonnes dispositions. Désormais habitué à son rôle de 6e homme, le Japonais inscrit 26 points en sortie de banc, et c’est lui, dans le 2e quart-temps, qui a mis la tête des Bucks sous l’eau avec 13 points dans cette seule période.

C’est son deuxième match à 25 points et plus en quelques jours, et depuis cinq matches, il tourne à 21.6 points de moyenne. Une agressivité offensive qui transforme Washington, qui reste sur cinq victoires de suite.

Adversaire des Wizards jeudi dernier, Monty Williams a remarqué un changement dans son jeu. « Depuis le départ, on savait que c’était un gars qui pouvait scorer. Auparavant, selon moi, c’était davantage à mi-distance, à jouer au poste. Désormais, il semble davantage en confiance pour s’écarter et shooter à 3-points ».

Cette nuit, Rui Hachimura affiche un beau 11 sur 18 aux tirs avec un 3 sur 5 à 3-points. Il ajoute 4 rebonds, 3 passes décisives et une interception. Il est moins hésitant balle en main, et quand il déboule sur contre-attaque ou jeu de transition, il ne se pose plus de questions.

Dix victoires sur ses douze derniers matches

« J’ai toujours estimé que c’était un gars capable de prendre son tir après un dribble. Désormais, il est capable de prendre des tirs après plusieurs dribbles » constate le coach des Suns. « Il est grand et costaud. Si vous n’avez pas un défenseur de sa taille, il peut vous écraser… Je pense qu’il va faire partie de ses joueurs capables d’attirer les prises à deux contre des joueurs plus petits, et c’est toujours un avantage pour une équipe. »

Après avoir manqué un mois de compétition pour soigner sa cheville, Rui Hachimura confirme qu’il est indispensable à son équipe. En son absence, l’équipe a perdu dix matches de suite ! En revanche, quand il joue, l’équipe ne perd quasiment pas : 10 succès en 12 matches ! Pour l’intéressé, un seul mot d’ordre : l’agressivité.

« J’essaie de rester agressif, que ce soit au rebond, en défense… Pendant mon absence, j’ai observé les matches depuis le banc, j’ai regardé et étudié beaucoup de vidéos, et c’est une question d’état d’esprit, d’avoir une mentalité de scoreur. Si je prends un rebond, je vais vers l’avant, et je prends chaque action comme un défi. Je pense que c’est pour ça qu’il y a désormais une différence. »