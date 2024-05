Les Wizards se défoulent sur l’équipe B des Bucks

Déjà privés de Khris Middleton depuis huit matches, les Bucks abordaient cette rencontre face aux Wizards sans Jrue Holiday, malade, ni Giannis Antetokounmpo, touché au genou.

Son « Big Three » en moins, les champions 2021 ont cédé dès le premier quart-temps face au « tall ball » des Wizards. Aux côtés de Kristaps Porzingis, Daniel Gafford inscrit 13 points dans le premier quart-temps. Il provoque la sortie de Brook Lopez et les Wizards prennent le large (34-17).

Pour s’éviter toute frayeur, les Wizards insistent, et c’est Rui Hachimura qui assomme les Bucks dans le 2e quart-temps. Au dunk ou à 3-points, le Japonais se déchaîne, et l’écart atteint même les 26 points ! Milwaukee ne parviendra jamais à revenir dans le match avec un écart toujours supérieur à 15 points pour Washington.

Sans Bradley Beal, les Wizards s’imposent 118-95, et c’est leur 5e victoire de suite ! Pour les Bucks, c’est une 5e défaite en six matches.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Milwaukee pilonné dans la raquette. La sortie rapide de Brook Lopez, avec deux fautes, a complètement désorganisé les Bucks. Les Wizards ont appuyé là où ça fait mal avec la paire Porzingis-Gafford, mais aussi des arrières et des ailiers agressifs vers le cercle. Washington inscrit 72 points dans la raquette !

Rotation courte. A l’instar d’un Tom Thibodeau, et malgré l’absence de Bradley Beal, Wes Unseld Jr. a opté pour une rotation courte avec 8 joueurs. Will Barton, Anthony Gill et Jordan Goodwin ne sont entrés en jeu que dans le « garbage time ».

TOPS/FLOPS

✅La paire Gafford/Porzingis. A eux deux, ils inscrivent 18 des 26 premiers points de leur équipe ! Ils sont complémentaires et Washington a sans doute trouvé la bonne formule avec Kyle Kuzma décalé au poste 3.

✅ Rui Hachimura. Il y avait du Giannis dans sa manière d’avaler les espaces et de débouler vers le cercle. Le Japonais inscrit 13 points dans le 2e quart-temps, et tourne à plus de 21 points depuis cinq matches. Le déclic !

✅⛔ Kyle Kumza. Un triple-double en trompe l’oeil puisque Kuzma termine la partie avec beaucoup de déchets : 5 sur 16 aux tirs et 5 balles perdues.

⛔ Brook Lopez. Débordé par le duo Gafford-Porzingis, le pilier de la défense des Bucks a connu une soirée sans, et des deux côtés du terrain.

LA SUITE

Bucks et Wizards se retrouvent mardi soir pour la deuxième manche.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.