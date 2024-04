Les Wizards enfin au complet ?

Tous les moyens sont bons pour retrouver le sourire. À Washington, qui a récemment connu une série de dix défaites, on se réjouit ainsi de voir l’infirmerie se vider enfin.

Si Deni Avdija et Will Barton venaient à être autorisés à jouer, les Wizards pourraient en effet disposer d’un groupe au complet pour la première fois de la saison, ce soir, à l’occasion de la réception des Sixers.

« Je ne sais pas à quand remonte la dernière fois que nous avons eu un bon entraînement comme celui-ci, où tout le monde a pu s’entraîner », a déclaré Kristaps Porzingis hier. « Deni est encore en train de travailler son retour, mais c’était compétitif aujourd’hui ».

La politique des petits pas

Alors que Rui Hachimura et Delon Wright ont pu faire leur retour la semaine passée, Wes Unseld Jr. a indiqué que Will Barton et Deni Avdija effectueraient un dernier test ce matin. En attendant que tout le monde soit à nouveau sur la même longueur d’onde, les apports des deux derniers revenants se font déjà sentir.

« Nous avons longuement parlé de la capacité de Delon Wright à contenir ses adversaires en un-contre-un. Espérons que ça nous aide à encaisser moins de points dans la peinture. Il a de la taille, une bonne activité avec ses mains. Donc, ça aide aussi pour le rebond. Il a fait un assez bon travail sur une courte période, mais c’est vraiment un défenseur de haut niveau », a rappelé Wes Unseld Jr.

Pour Kristaps Porzingis, ces options supplémentaires apportent tout simplement plus de « puissance de feu » aux Wizards. L’objectif est maintenant d’en profiter pour remonter progressivement la pente.

« On se doit de le faire. Mais on ne peut pas non plus faire semblant. Quand on perd dix matchs de suite, vous ne pouvez pas vous appuyer sur la confiance. Mais une fois qu’on commence à gagner, on peut construire cette confiance. Et nous avons gagné deux de nos trois derniers matchs. On doit pouvoir s’appuyer sur ces succès et les bonnes choses qu’on a faites pour faire perdurer cette confiance ».

Ce qui est sûr, c’est que Washington n’aura plus d’excuses, même si le calendrier qui se présente s’annonce loin d’être évident, entre les réceptions de Philly, Phoenix puis un « road-trip » dont deux de suite à Milwaukee.