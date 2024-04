La nuit dernière, c’est l’attaque qui a totalement plombé les Raptors, qui n’ont converti que 42% de leurs tirs. Un problème récurrent depuis maintenant une dizaine de jours, même si les deux sorties précédentes avant la rencontre contre les tenants du titre, contre Sacramento et Brooklyn (123 points à 50% aux tirs, puis 116 points à 49%), étaient davantage satisfaisantes de ce point de vue.

En cela, le match de cette nuit a clairement constitué une forte régression, incarnée par une « box score » bien trop prévisible : Pascal Siakam (27 points) et Fred VanVleet (22 points et 8 passes) ont, comme bien souvent, mené la charge, et Scottie Barnes (17 points, 5 rebonds et 4 passes) s’est vaillamment démené.

Derrière ce trio, ce fut par contre le néant total, à l’exception d’une bonne entrée de Malachi Flynn, qui a inscrit quatre tirs primés, pour 16 points au total.

Mais dans cet effectif atypique, où les athlètes de grande taille sont légion, mais les shooteurs extérieurs un peu moins (13/33 dans ce domaine la nuit passée), l’attaque a ainsi tendance à très vite tomber dans le caricatural. « Nous n’appliquons pas ce que nous sommes supposés très bien appliquer. » regrettait ainsi Nick Nurse.

Les Raptors proches de l’état d’urgence

Puis le coach des Raptors d’élaborer un peu plus (dans la critique) quand il évoque la défense de son équipe, un point peut-être encore plus sensible que l’attaque la nuit dernière.

À l’image de Draymond Green, qui tourne à 32% de réussite sur 1.6 tentative par match derrière l’arc cette saison, qui a débuté son match par un 3/3 derrière l’arc, sur des tirs incontestés à chaque fois. Plus largement, les Warriors ont fait ce qu’ils voulaient dans la moitié de terrain de leurs adversaires, convertissant 53% de leurs tirs, dont 18 de leurs 39 tentatives derrière l’arc (46%), à l’image d’un Jordan Poole qui a fait de « Jurassic Park » son jardin.

« Premièrement [pour repartir de l’avant], on va devoir défendre un peu mieux que ça. Ce soir, il est certain que ce fut compliqué » a-t-il ajouté, alors que les Raptors cette saison, pour la première fois en cinq ans, ne figurent pas parmi les quinze meilleures défenses de la ligue (113.6 points encaissés sur 100 possessions, 20e sur 30). « C’était mauvais, il n’y a pas beaucoup de points positifs à retenir. On leur a sans cesse couru après, sans appliquer nos schémas. Nous avions montré que nous pouvons défendre à un haut niveau, donc nous devons redoubler d’efforts prochainement, pour retrouver ce niveau. »

Le mot de la fin pour Fred VanVleet, qui se veut un brin alarmiste, alors que les Raptors, avant d’entamer une série de six matchs compliqués, sont clairement à un carrefour de leur saison. « Nous sommes dans une mauvaise passe, et ça doit cesser immédiatement. »