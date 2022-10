Face à l’explosion attendue de leur « luxury tax », les Warriors attendent de voir pour la suite

140 millions de dollars sur quatre ans pour Jordan Poole, puis 109 millions de dollars sur la même durée pour Andrew Wiggins. Qui aurait pu imaginer les Warriors miser autant sur ces deux joueurs il y a un an ? Pas même Bob Myers ! « Si vous m’aviez demandé il y a un an si nous allions payer Poole et Wiggins autant, je ne vous aurais pas cru », admet le GM de la franchise.

Sauf que, depuis, les Californiens ont gagné un nouveau titre et les deux hommes ont été des éléments très importants dans l’acquisition de cette nouvelle bague. D’où ces lucratives prolongations de contrat qui font plonger un peu plus le club dans le rouge financièrement.

ESPN a calculé que la franchise pourrait payer près d’un demi-milliard de dollars (483 millions avec 215 millions de salaires et 268 millions de « luxury tax ») pour la saison 2023/24. Du jamais vu évidemment.

« J’ai conscience des chiffres. Je ne peux pas déterminer ce que nous allons faire la saison prochaine avant de voir ce qui se passe cette saison. Je sais simplement ceci : il y a une volonté énorme de gagner. Il y en a toujours eu, et je crois qu’il y en aura toujours. J’ai la chance d’être avec un groupe (de propriétaires) qui y croit. Leurs actes le prouvent », apprécie logiquement le dirigeant de San Francisco.

Année après année

Celui-ci considère que les Warriors veulent « prendre les choses en main année après année ». Ce qui sous-entend clairement que le dossier Draymond Green devrait être géré plus tard. Avant même l’épisode de son coup de poing asséné à Jordan Poole, l’intérieur pensait ne pas être prolongé rapidement.

Ces récents événements laissent un paquet de questions en suspens. Que signifient ces prolongations pour l’avenir de l’intérieur, qui dispose d’une « player option » à 27.6 millions pour la saison 2023/24 ? À quel point cette altercation a pu avoir un impact sur ces nouveaux contrats et potentiellement sur celui de Draymond Green ?

Comme le dit Bob Myers, la saison à venir pourra apporter son lot de réponses. « Il fait partie de notre équipe, nous pensons qu’il peut nous aider à gagner. Il a certaines choses qu’il doit régler, et nous sommes convaincus qu’il le fera », réclame le dirigeant en visant son vétéran.