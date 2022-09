Les anciennes gloires n’intéressent pas les Knicks

Taj Gibson coupé à l’intersaison, Derrick Rose (33 ans) est le dernier grand vétéran des Knicks. Juste devant un certain… Evan Fournier (29 ans). L’idée d’injecter des joueurs expérimentés à l’effectif serait donc dans les cartons à New York. Les candidats ne manquent pas mais selon le New York Post, il faut déjà écarter trois noms : Blake Griffin (33 ans), LaMarcus Aldridge (37) et Carmelo Anthony (38).

Trois anciens All-Stars, toujours à la recherche d’un contrat pour la saison prochaine, qui n’intéresseraient par la franchise. Le nom du troisième avait pourtant été évoqué en juin dernier. L’ancienne vedette des Knicks (38 ans), qui évoluait aux Lakers la saison passée, verrait ainsi une deuxième piste se refroidir pour lui après les Celtics.

Quant aux deux anciens joueurs des Nets, également au salaire minimum (2.6 millions de dollars), l’idée aurait été d’en faire des mentors pour Julius Randle et Obi Toppin. Après le départ de Taj Gibson, la raquette des Knicks est globalement jeune et plutôt peu expérimentée (Mitchell Robinson, Isaiah Hartenstein, Jericho Sims…).

À voir si les New-Yorkais s’orientent vers d’autres profils pour compléter leur effectif, comme ceux de Tristan Thompson ou Dwight Howard, encore disponibles sur le marché.