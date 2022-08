Les Lakers et les Nets ont un oeil sur Donovan Mitchell

La « free agency » a connu un sacré revirement en 24 heures puisqu’on a appris que les Nets ne souhaitaient pas échanger Kyrie Irving, mais aussi que Kevin Durant avait mis un terme à ses envies de départ. Résultat, tous les regards se tournent désormais vers Donovan Mitchell, l’unique superstar qui possède son bon de sortie.

Selon l’Arizona Sports, plusieurs formations ne sont pas en lice, contrairement à ce qui se murmure. Nos confrères assurent que les Hawks, les Kings et le Heat ne sont pas intéressés par l’arrière All-Star.

En revanche, ils confirment que les Hornets et les Wizards sont toujours sur sa piste, et que les Knicks ont la meilleure offre actuelle. A ces trois équipes, il faut ajouter désormais les Cavaliers, les Lakers et les Nets !

A Cleveland, un « sign-and-trade » autour de Collin Sexton serait une possibilité. Sans oublier que Cleveland possède déjà son noyau de jeunes, et qu’ils peuvent se permettre de lâcher des premiers tours de Draft.

Les pistes Lakers et Nets sont évidemment plus surprenantes. A Los Angeles, on a le contrat de Russell Westbrook à proposer et seulement deux premiers tours de Draft en stock. Côté Brooklyn, même étonnement puisque les Nets ne sont pas « riches » en choix de Draft, et on voit mal le Jazz se contenter de seconds couteaux comme Seth Curry ou Patty Mills. A moins Ben Simmons soit au coeur de l’échange…