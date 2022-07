Avant la Draft, Malcolm Brogdon s’imaginait rejoindre Washington

S’il se dit particulièrement heureux de pouvoir jouer le titre à Boston, où il retrouve Brad Stevens et où il jouera en tant que sixième homme, Malcolm Brogdon était pourtant persuadé de rejoindre une autre équipe, jusqu’à ce que l’échange entre les Pacers et les Celtics ne soit conclu.

En effet, le Rookie de l’année 2017 se préparait déjà à devenir membre des Wizards, désireux d’entourer Bradley Beal avec des joueurs établis et référencés dans la ligue.

« Je pensais que ça allait être Washington », avoue le principal intéressé, concernant l’endroit où il pensait atterrir. « J’ai entendu dire que les Pacers adoraient l’idée d’avoir le 10e choix de Draft [des Wizards, ndlr] et un deuxième ‘lottery pick’. Je savais aussi que les Wizards avaient besoin d’un meneur de jeu vétéran pour l’associer à Bradley Beal. »

Bradley Beal, un joueur qui se trouve dans la même tranche d’âge que Malcolm Brogdon (29 ans tous les deux) et qui se trouve également sous contrat pour les trois prochaines années (minimum). Sur le papier, tout semblait donc « coller » pour l’ancien « combo guard » des Pacers…

Un changement de cap de dernière minute

Sauf que les dirigeants de Washington ont finalement décidé de conserver leur choix de Draft, pour sélectionner Johnny Davis en 10e position. Un meneur, certes, mais âgé de seulement 20 ans et loin d’avoir les épaules pour être dans le cinq de départ dès cette saison.

À la place de Malcolm Brogdon, les Wizards ont ensuite opté pour Monte Morris (et Will Barton) comme titulaire à la mène. Recrutant en prime Delon Wright en sortie de banc et mettant donc fin aux « espoirs » de l’ancien joueur des Bucks de rallier cette capitale qu’il connaît pourtant si bien.

« Je suis en quelque sorte un local de D.C., j’ai beaucoup de racines là-bas comme j’ai été à l’université de Virginia, j’ai de la famille sur place », explique-t-il sur sa relation à la ville. « Ça aurait peut-être été un peu trop parfait. Puis à l’approche de la Draft, mon agent m’a appelé et m’a dit : ‘Ça n’arrivera probablement pas, Washington semble prendre une direction différente, plus jeune, et risque en fait d’utiliser son 10e choix de Draft plutôt que de le drafter’. »

Mais nul doute que Malcolm Brogdon ne regrette pas d’être arrivé à Boston, au sein d’une équipe des Celtics qui se battra ni plus ni moins que pour le titre. Et où il tentera, pourquoi pas, de remporter le trophée de sixième homme de l’année…