Goran Dragic préfère Chicago à Dallas

Petite surprise que l’annonce de la signature de Goran Dragic à Chicago, pour un an et 2.9 millions de dollars. En effet, il semblait presque écrit que le Slovène finirait par rejoindre son compatriote Luka Doncic à Dallas.

Sauf que l’expérimenté meneur de 36 ans opte finalement pour le projet Bulls, où il sera l’une des doublures de Lonzo Ball (une fois rétabli) et Zach LaVine dans le « back-court » de Billy Donovan. Reste à savoir s’il devra composer ou non avec la concurrence de Coby White, annoncé sur le départ, en plus de celles d’Alex Caruso et de la révélation Ayo Dosunmu.