Andrew Wiggins revient sur sa douce métamorphose

Auteur d’un Game 4 conclu en « double-double », à 17 points et 16 rebonds, Andrew Wiggins est définitivement en train de changer l’histoire de sa carrière.

Celui qui était considéré comme un joueur talentueux, mais sans niaque, voire carrément fainéant lors de ses années au fond du trou à Minnesota, est désormais loué comme un coéquipier modèle à Golden State. Dans cette finale, c’est même le premier lieutenant de Stephen Curry.

« J’étais simplement dans une équipe qui perd »

Enfin reconnu du grand public pour ses talents sur les planches, plus que son seul statut d’ancien numéro 1 de la Draft, Andrew Wiggins apprécie le chemin parcouru depuis ses débuts difficiles, en transit entre Cleveland et Minnesota, le temps que LeBron James opère son grand retour dans l’Ohio…

« Je ne dirai jamais que je n’ai pas été compétitif durant ma carrière. J’étais simplement dans une équipe qui perd [à Minnesota] », explique-t-il sur Yahoo! Sportd. « Je scorais davantage et je faisais un peu de tout mais maintenant, je suis dans une équipe qui gagne. Donc, tout ce que je fais, les gens l’apprécient un peu mieux et c’est ce qu’apporte le fait de gagner. Personne ne respecte les perdants et je le ressens vraiment. Tout le monde dit qu’il veut être considéré comme un « winner » mais tout le monde ne peut pas le faire. Les gens respectent les « winners » et je suis heureux d’être dans cette situation. »

Comme souvent en NBA, Andrew Wiggins a hérité d’une étiquette (celle d’un joueur mollasson qui se repose trop sur ses qualités, athlétiques et techniques), et il est bien difficile de s’en séparer !

En tout cas, à bien y regarder, il a toujours été très performant quand il s’agissait de jouer face aux Cavs, la franchise qui n’avait pas voulu de lui après la Draft. Avec deux records en carrière consécutifs, à 33 puis 35 points, il était à chaque fois en mission face à Cleveland.

« J’avais effectivement entouré la date de leur venue sur le calendrier. Je savais exactement quand ils allaient venir, c’est sûr. J’étais prêt. »

« J’ai toujours été compétitif et j’ai toujours voulu gagner »

Avec 30 points de moyenne sa saison rookie, puis 27.5 sa deuxième, et enfin 32 la troisième sur ses duels directs face aux Cavs, dont ce record en carrière à 35 points à 12/19 aux tirs (battu depuis), Andrew Wiggins avait montré son cœur de compétiteur. Même si on pouvait lui reprocher de ne pas en faire autant face aux autres franchises.

« Je voulais leur montrer ce qu’ils avaient raté, leur montrer que je m’en sortais mieux là-bas. C’était mon état d’esprit à l’époque. C’était toujours sympa et plaisant de jouer contre une équipe qui t’a échangé. Ce n’était pas une expérience facile à vivre mais ça m’avait permis de rester motivé et compétitif. »

Gentiment moqué par Stephen Curry et Draymond Green dans les vestiaires après son record en carrière à 16 rebonds, car son précédent « career high » plafonnait à 11 prises seulement, Andrew Wiggins peut néanmoins garder son sourire jusqu’aux oreilles.

Le gamin canadien, surdoué mais réservé, qui n’a jamais pu arriver en NBA sur la pointe des pieds se sent enfin compris, et estimé, à sa juste valeur… « J’ai toujours été compétitif et j’ai toujours voulu gagner. Ça n’aurait jamais dû être remis en question » conclut celui qui a fêté sa première sélection All-Star.