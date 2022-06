Draft 2022 | Beaucoup d’échanges entre les 4e et 10e places ?

La soirée de la Draft, prévue le 23 juin prochain, sera comme chaque année rythmée par quelques échanges, et comme en 2019, quand les Hawks, les Pelicans, les Suns et les Wolves s’étaient échangés leurs premiers choix, il pourrait y avoir de l’animation.

Depuis quelques jours, on sait que les Blazers, qui possèdent le 7e choix, pourraient s’en séparer pour récupérer un joueur d’expérience. Le but : tout faire pour renforcer l’équipe à court terme, et éviter que Damian Lillard demande son transfert. Pourquoi pas en l’envoyant aux Pistons contre Jerami Grant, qui possèdent aussi le 5e choix ?

Selon Hoopshype, les Pelicans pourraient les imiter. Equipe surprise du premier tour des playoffs, la franchise de La Nouvelle-Orléans possède déjà assez de jeunes talentueux, et elle reçoit quelques coups de fil d’équipes intéressées par son 8e choix. Les dirigeants seraient prêts à s’en séparer.

Selon Marc Stein, deux autres équipes sont dans la même optique. Deux équipes qui ont raté les playoffs : les Kings et les Wizards. Les premiers, désormais entraînés par Mike Brown, n’ont plus le temps de reconstruire et il faut gagner dès maintenant. Avec leur 4e choix, ils pourraient récupérer en échange un bon joueur.

Pour les Wizards, c’est un peu la même situation qu’à Portland. La direction veut se renforcer pour convaincre Bradley Beal de rester, et ils pourraient monter un échange autour de leur 10e choix pour récupérer un joueur d’expérience.

En revanche, du côté du Top 3 de la Draft, les choses semblent figées, et le Magic devrait choisir Jabari Smith Jr comme premier choix. À la deuxième place, le Thunder opterait pour Chet Holmgren, tandis que les Rockets se tourneraient vers Paolo Banchero.