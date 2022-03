Kemba Walker reste bien à l’écart des Knicks

Mais où diable est passé Kemba Walker ? Aucun signe de vie sur les réseaux sociaux depuis des mois. Et aucun signe de vie non plus… du côté des Knicks. « Non, il est à l’écart de l’équipe », assure Tom Thibodeau au New York Post. « C’est ainsi que ça se passe. Il est en convalescence et s’occupe de ce dont il doit s’occuper. »

Officiellement, le meneur des Knicks ne souffre d’aucun pépin physique. Mais d’un commun accord entre la franchise et lui, il a été décidé qu’il ne rejouerait pas de la saison. Le meneur n’a ainsi plus enfilé son numéro 8 depuis le 16 février. Il avait été écarté une première fois de la rotation des Knicks par Tom Thibodeau, en décembre.

Et l’idée n’est visiblement pas que l’ancien All-Star reste au contact des Knicks, pour jouer par exemple un rôle de mentor auprès d’Immanuel Quickley. Selon Tom Thibodeau, le meneur ne travaille même pas avec le staff de l’équipe. « C’est ce qui a été convenu. Notre direction, son agent et Kemba avons juste estimé que c’était la meilleure façon de gérer ça. »

Le divorce semble donc consommé entre les deux parties alors que le meneur est sous contrat jusqu’en 2023 avec les Knicks, moyennant un peu plus de 9 millions de dollars pour la saison prochaine.

Selon le New York Post, l’intéressé ferait aujourd’hui la navette entre New York et… Charlotte, où il a évolué pour ses huit premières saisons dans la ligue et où il continuerait de s’entraîner. Les Knicks rendent d’ailleurs visite aux Hornets mercredi prochain. L’occasion pour Kemba Walker de se montrer ?