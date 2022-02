Kemba Walker écarté par les Knicks jusqu’à la fin de saison !

Bis repetita pour Kemba Walker. Déjà écarté de la rotation des Knicks par Tom Thibodeau, en décembre dernier, le quadruple All-Star est de nouveau mis à l’écart jusqu’à la fin de la saison par la franchise new-yorkaise, d’un commun accord cette fois-ci, annonce ESPN.

Globalement décevant depuis son arrivée à New York, en août dernier, malgré quelques coups d’éclat au moment de Noël, l’ancien joueur des Hornets et des Celtics ratera par conséquent les 23 derniers matchs de son équipe, ainsi que d’éventuels playoffs, si les hommes de Tom Thibodeau parviennent à s’y qualifier (ils sont actuellement 12e à l’Est, avec 25 victoires et 34 défaites).

Avec cette décision, sans doute motivée par le fait que Derrick Rose est sur le point de retrouver les parquets, Kemba Walker peut se tourner dès à présent vers l’exercice 2022/23. Pour l’heure, il reste sous contrat jusqu’en 2023 avec les Knicks et il touchera 9.2 millions de dollars la saison prochaine.

ESPN ajoute d’ailleurs que les dirigeants new-yorkais tenteront d’échanger le natif de New York lors de l’intersaison à venir. Reste à savoir quelle franchise souhaitera récupérer le meneur de bientôt 32 ans, certes expérimenté, toujours positif dans le vestiaire et encore capable d’apporter des choses offensivement, mais handicapé par ses pépins physiques, ses lacunes défensives ou son irrégularité.

À tel point que Kemba Walker sort de la pire campagne de sa carrière : 11.6 points et 3.5 passes de moyenne, à 40% aux tirs…