Ray Allen invité au retrait du maillot de Kevin Garnett

Va-t-on (enfin) assister à la fin de la bisbille entre Ray Allen et ses anciens coéquipiers des Celtics ? Le Boston Globe rapporte que le deuxième shooteur le plus prolifique de l’histoire à 3-points a été invité à la cérémonie de retrait du maillot de Kevin Garnett, qui se tient dimanche. L’idée étant de réunir tous les membres de l’équipe championne en 2008 autour du « Big Ticket ».

La venue de l’ex-arrière pourrait être interprété comme un signe d’apaisement quand on connaît le passif entre ses anciens coéquipiers, en particulier Kevin Garnett, et lui. On rappelle que l’ancien joueur des Wolves n’a jamais supporté que son ancien coéquipier quitte Boston en 2012 pour rejoindre l’ennemi juré de l’époque, le Heat. Au point de ne même pas mentionner son nom lors de son entrée au « Hall of Fame ».

Cette chamaillerie semblait avoir connu un nouvel épisode au dernier All-Star game, lors de l’introduction des 75 meilleurs joueurs de l’histoire, dont font partie les membres du « Big Three » des Celtics 2008. Alors que Ray Allen saluait LeBron James, Paul Pierce et surtout Kevin Garnett avaient paru l’ignorer. L’image avait fait le tour du web.

Toutefois, les trois hommes avaient été réunis à un autre moment de l’événement pour une photo commune. Kevin Garnett a confié à son ancien partenaire de raquette, Kendrick Perkins, que les retrouvailles à cet instant avaient eu lieu de façon on ne peut plus naturelle…