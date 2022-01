Bryn Forbes et DeMarcus Cousins attendus pour booster le banc des Nuggets

Au moment de rejoindre son vestiaire, Bryn Forbes est allé s’adresser à Mike Malone. Pour s’excuser de sa première sortie avec les Nuggets. Ces derniers venaient de s’incliner à domicile face aux Grizzlies et l’arrière a apporté 9 points avec un maigre 4/13 aux tirs.

« Tant que tu rentres pour jouer dur, c’est tout ce que je demande », se souvient le coach avoir lâché à sa recrue. « Ne t’excuse pas. Tu es rentré et tu as joué dur. Je sais que tu vaux mieux que ton 4/13. » En l’occurrence, le champion NBA avec les Bucks l’an dernier vaut 41% de réussite à 3-points en six saisons dans la ligue.

Les Nuggets ont fait une croix sur PJ Dozier et Bol Bol pour s’offrir ce shooteur susceptible d’apporter de l’énergie à une « second unit » qui en manque cruellement. Les graves blessures de Jamal Murray et de Michael Porter Jr. ont imposé à Mike Malone de revoir son cinq de départ et nécessairement d’affaiblir son banc.

Résultat : avec 33 points inscrits en moyenne, avec moins de 41% de réussite, le banc des Nuggets n’occupe que le 21e place des bancs les plus productifs en attaque de la ligue. Pire, les remplaçants de Denver affichent un « net rating » de -4,7 points lorsqu’ils sont en jeu. Seul celui du Magic fait moins bien dans la ligue.

Face aux Grizzlies par exemple, les quatre joueurs du banc mobilisés ont tous terminé avec un impact négatif au score, – 13 au minimum, là où tous les titulaires ont terminé dans le positif. Bryn Forbes, justement, a inscrit l’unique panier venu du banc en seconde période. Difficile dans ces conditions d’atteindre la régularité réclamée par Nikola Jokic à l’issue de cette rencontre.

DeMarcus Cousins pour faire souffler Nikola Jokic

« Je crois que la constance est le facteur le plus important chez nous aujourd’hui. Vous pouvez remarquer qu’on joue parfois très bien en première mi-temps (ndlr : +7,6 de « net rating », 5e meilleure équipe) avant de perdre en seconde mi-temps (-6,6 « net rating », 29e équipe…) . Parfois le banc joue bien, parfois les titulaires jouent bien. Si on peut trouver un juste milieu et être constants dans certains domaines, cela nous aidera beaucoup. »

Ce constat est particulièrement vrai lorsque le pivot rejoint son banc. C’est ici que l’arrivée de l’autre recrue, DeMarcus Cousins, devrait avoir son intérêt pour les Nuggets. L’ancien protégé de Mike Malone chez les Kings devrait effectuer ses débuts la nuit prochaine face aux Pistons.

« Un joueur quatre fois All-Star, capable de mettre 28 points par match, a du talent », rappelle le coach. « On a vu tellement de fois cette année des remplaçants changer partout en défense. DeMarcus est un gars qui rend difficile pour les adversaires de se dire simplement qu’ils vont changer sur tous les postes. »

Mike Malone a visiblement envie de s’appuyer sur les qualités offensives du pivot. « C’est un joueur très efficace au poste bas. J’espère que les gens réalisent qu’il est aussi un sacré créateur. Il peut nous offrir une arme supplémentaire qui nous rendra un peu plus difficile à défendre les soirs où nos adversaires joueront petit et changeront partout en défense. » Le banc des Nuggets gagnera ainsi peut-être en efficacité.