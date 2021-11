Golden State, ou l’éloge de l’intelligence de jeu collective

Quand on n’a pas de pétrole, on a des idées… À Golden State, on manque de taille et de kilos, mais on a de l’intelligence de jeu. Leaders de la NBA avec 10 victoires en 11 matches, les Warriors impressionnent par leur sérénité et la qualité de leur jeu. Il leur manque pourtant Klay Thompson et James Wiseman, mais l’équipe joue un basket spectaculaire et efficace, à la fois leader aux passes décisives et dans les 3-points marqués.

Par moments, on retrouve les qualités des équipes championnes NBA avec ses déplacements, cette recherche des espaces libres, les fausses pistes ou encore ces renversements du jeu. Le tout avec une défense mobile, qui prend des risques, et des joueurs qui semblent tous parler la même langue, le même type de basket.

« On possède une très grande intelligence de jeu collective avec ce groupe » souligne Steve Kerr dans le San Francisco Chronicle. « Entre Andre (Iguodala),Belli (Nemanja Bjelica), Otto (Porter Jr.) et Gary (Payton II), on a fait venir des joueurs qui sentent vraiment bien le jeu. Les pièces du puzzle s’emboîtent, et c’est plaisant quand un puzzle prend forme. »

« Nous n’avons pas une tonne de systèmes, mais pour briller dans ce domaine, vous devez simplement en comprendre les concepts : la recherche de l’espace et les coupes »

Pour Steve Kerr, le point commun de ses joueurs, c’est la capacité à trouver la meilleure solution par eux-mêmes. C’est là que l’intelligence d’un joueur se démarque.

« Le basket n’est pas le football américain », poursuit le coach. « Ce n’est pas se réunir, lancer un système et l’exécuter. C’est joué à la volée. Pour moi, il s’agit de voir constamment des concepts et ensuite de les exécuter avec vos coéquipiers, en créant de l’espace et en faisant les bonnes coupes, en faisant le bon écran. »

Un discours qui rappelle celui de Gregg Popovich lorsqu’on lui demandait le secret de l’attaque des Spurs, et on sait que certains joueurs ne parviennent jamais à en comprendre les subtilités, ni même le principe.

« Certains disent que notre attaque est complexe, mais je ne la considère pas comme complexe, je la considère comme assez simple » assure le coach de Golden State. « Nous ne faisons vraiment que quelques actions. Nous n’avons pas une tonne de systèmes, mais pour briller dans ce domaine, vous devez simplement en comprendre les concepts : la recherche de l’espace et les coupes. Ce que nous faisons, c’est de lancer un système et si nous n’obtenons pas de tir, nous commençons à faire circuler le ballon, et c’est juste du basket : pénétrer, piquer la défense, ressortir la balle et créer des espaces pour les autres. C’est là que c’est important d’avoir des gars qui sentent le jeu parce qu’ils doivent être connectés et jouer ensemble. »

« Enseigner des concepts est beaucoup plus facile que de dessiner un million de systèmes »

Pour Steve Kerr, c’est évidemment plus simple de coacher des joueurs capables de débloquer des situations par leur lecture du jeu, et leurs automatismes.

« Je pense que c’est plus difficile (de coacher) lorsque vous n’avez pas de gars qui sentent le jeu, parce qu’il faut alors être plus dirigiste et robotique, et vous devez élaborer des systèmes très spécifiques » note STeve Kerr. « Quand vous avez des gars qui sentent le jeu, vous leur apprenez simplement des concepts. En fait, je pense qu’enseigner des concepts est beaucoup plus facile que de dessiner un million de systèmes et de demander à vos gars d’exécuter un million d’actions. »

Cette intelligence de jeu se repère aussi en défense, et les Warriors possèdent actuellement la meilleure défense du pays avec 99 points encaissés sur 100 possessions. Là encore, Steve Kerr assure qu’il ne demande rien d’exceptionnel à ses joueurs.

« Nous ne faisons rien de spécial par rapport à ce que font les autres équipes » conclut-il. « Il se trouve juste que nous avons des joueurs très intelligents et que nous nous appuyons sur l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire avec Draymond (Green). Nous avons la chance d’avoir des défenseurs très intelligents, c’est le principal. »