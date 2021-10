Stephen Curry salue l’impressionnante longévité de LeBron James

Stephen Curry n’a aucune idée du nombre de fois où l’on a interrogé sur LeBron James. « Quelqu’un a une idée du nombre ? », en rigole-t-il avec les journalistes. Ces derniers, en amont de la rencontre Warriors – Lakers de cette nuit, l’ont de nouveau questionné, cette fois-ci sur son sentiment d’affronter le « King » depuis des années.

Si leurs chemins se sont croisés la saison passée lors d’un match de « play-in », ils ont surtout en commun les quatre Finals NBA disputées consécutivement entre 2015 et 2018, à l’époque où LeBron James évoluait à Cleveland.

La superstar des Warriors, auteur de 30 points cette nuit, estime que son homologue des Lakers a « établi une norme » en matière de longévité.

« Soyons réalistes, il en est dans sa 18e année ? Après neuf finales consécutives (ndlr : huit en réalité 2011-2018) et toutes les choses qu’il a accomplies », note Stephen Curry. « Cela donne une idée de ce que ça représente de maintenir son plus haut niveau aussi longtemps que possible, c’est ce qu’il a réinventé en quelque sorte. »

Pour faire bref par rapport à la saison passée par exemple, en jouant suffisant de matches, LeBron James aurait encore occupé les Top 20 des meilleurs marqueurs, rebondeurs et passeurs de la ligue. À 36 ans.

« On a conscience du travail que cela implique », poursuit le double MVP, « la détermination, en particulier pendant les intersaisons, et surtout la façon dont vous prenez soin de votre corps et de votre esprit. L’équilibre sur et en dehors du terrain. »

Son maillot signé en 2008

L’ensemble de ces critères devrait encore permettre à LeBron James, 37 ans en décembre prochain, d’évoluer à un très haut niveau cette saison avec les Lakers, pour se rapprocher du record de points de Kareem Abdul-Jabbar.

Cette perspective donne le tournis, y compris à Stephen Curry qui n’a pas oublié l’époque où son adversaire venait le voir jouer alors qu’il était encore étudiant à Davidson.

C’était en 2008, la première fois qu’ils se croisaient. LeBron James avait déjà cinq saisons NBA (dont quatre sélections All-Star) dans les jambes alors que Stephen Curry allait être drafté l’année suivante.

« C’est une drôle de perspective pour moi parce que je me souviens encore de mes années de fac, il commençait à peine à atteindre son apogée dans la ligue. Durant mon année sophomore, il est venu à un match du tournoi (NCAA). C’est très drôle. J’ai encore un maillot qu’il a signé en 2008 dans la maison de mes parents à Charlotte. C’est donc un peu bizarre de penser à ce qui s’est passé au cours des 13 ou 14 dernières années. »

Des années d’affrontements entre deux légendes qui ne semblent pas prêtes de décliner. Car Curry aussi est bien parti pour enchaîner les saisons au sommet. À 33 ans, le meilleur scoreur en titre entame sa 13e saison dans la ligue.