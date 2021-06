Ces Bucks ont du caractère !

C’était un match à gagner par tous les moyens côté Bucks. Dominés lors des deux premières rencontres au Barclays Center, ils se devaient de réagir devant leur public pour rester en vie dans la série. Dans ce match défensif terminé sur le score de 83-86, Milwaukee s’est ajusté à l’armada des Nets pour rester encore en course dans cette série.

Pourrir le match s’il le faut

En plus d’un Khris Middleton retrouvé, les Bucks se sont appuyés sur une défense de fer limitant leurs adversaires à 36% au tir dont 25% à 3-points. « La défense gagne des matchs et des titres » rappelle Jrue Holiday, recruté justement pour ses qualités défensives. « Ils ont marqué 83 points donc je pense que c’est le genre de défense qu’on souhaite mettre en place. »

Le meneur des Bucks le sait, son équipe ne gagnera pas « au talent » sur un match d’attaque face à Kevin Durant et Kyrie Irving. Par conséquent, ils doivent proposer autre chose pour les contrarier quitte à ce que ce soit moins beau. « Si on doit pourrir le match alors on va le pourrir » ajoute Holiday.

En prime, la franchise du Wisconsin a retrouvé un Giannis Antetokounmpo bien plus agressif. « Je pense que Giannis était en mode attaque dans le premier quart » constate Mike Budenholzer chez Yahoo Sports.

Un Giannis plus à l’instinct

Avec 30 tirs pris en 43 minutes, Giannis Antetokounmpo souhaitait prendre le match à son compte dès les premiers instants. Le premier quart a montré toute la férocité dont pouvait faire preuve le Grec. Agressif vers le cercle comme à son habitude, le double MVP a régné sur ces 12 premières minutes. « Je savais que je devais être agressif et j’ai laissé mon instinct prendre le dessus. » avoue le Grec sur dans le New York Post.

Avec déjà 15 points et 7 rebonds à la fin du premier quart-temps, le « Greek Freak » a laissé le naturel reprendre le dessus. « C’est juste de l’instinct. Ce n’est que ça au basket. Au bout du compte, mon instinct me dit que c’est la bonne décision à prendre et j’en accepte la suite. C’est pareil pour tout le monde. Si tu te réveilles le matin et tu penses que tu dois boire du café et que c’est ce que tu veux faire, c’est que ton instinct te dit de le faire. Peu importe la situation, c’est ce que tu fais. Les conséquences n’ont pas d’importance parce qu’il faut l’accepter. »

Et sur ce match, Antetokounmpo a délaissé un peu plus le côté passeur (seulement 2 passes décisives) pour se concentrer sur le scoring quitte à beaucoup arroser à 3-points (1/8 de loin). « J’ai juste essayé de prendre la bonne décision au moment et aujourd’hui c’était de shooter huit fois à 3-points et le prochain match ce sera peut-être de n’en prendre aucun. Qui sait ? Je vais essayer de continuer à prendre la bonne décision » ajoute le Grec.

Ce qui serait pas mal, c’est qu’il bosse aussi les lancers-francs car son 6 sur 19 après trois matches fait tâche, et peut coûter cher sur des matches serrées…