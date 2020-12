Kevin Durant et les Warriors, l’heure des retrouvailles

Dix-huit mois après avoir été fauché en pleine finale NBA face aux Raptors, Kevin Durant retrouve les terrains ce soir, et ce sera sous le maillot des Nets, face aux Warriors. Un petit clin d’oeil de la NBA pour des retrouvailles qui s’annoncent surtout chaleureuses, même si l’effectif de Golden State a beaucoup changé.

« C’est bien de constater que tout le monde va bien, et de se rendre compte que ces liens que nous avons créés ne seront jamais rompus, quel que soit le maillot que nous portons, quelle que soit la partie du pays où nous vivons » a réagi Kevin Durant dans un podcast. « De Shaun [Livingston] à Andre [Iguodala], en passant par JaVale [McGee], Steph, Klay, Jordan Bell, Omri [Casspi], Nick Young. Quand vous voyez des gars avec qui vous avez gagné un championnat et avec qui vous avez vécu de longs playoffs, vous avez une connexion différente. Je suis très reconnaissant pour le temps que j’ai passé dans la Baie et je serai toujours un Warrior dans mon coeur. »

« J’ai vu le match face à Boston l’autre soir, et c’est plutôt effrayant pour le reste de la NBA »

Des mots qui ont touché Stephen Curry qui, lui aussi, revient de blessure après n’avoir joué que cinq matches la saison passée. « J’ai davantage de respect pour lui car les plus grands joueurs tirent le meilleur de vous. J’espère que je l’ai fait avec lui. On est toujours impressionné par ce qu’il est capable de faire sur un terrain. »

Steve Kerr est d’ailleurs le premier impressionné parce qu’il a vu en présaison. « J’ai vu le match face à Boston l’autre soir, et c’est plutôt effrayant pour le reste de la NBA. Plus que tout, j’étais emballé de voir que Kevin était exactement le même qu’avant. »

Pour le coach, les retrouvailles de ce soir seront chaleureuses. Il n’y a pas d’amertume, et le temps a passé.

« Cela aurait été beaucoup plus étrange si cela s’était produit après seulement une intersaison » estime Steve Kerr. « S’il n’avait pas été blessé et qu’il était parti comme free agent, et que nous jouions trois mois plus tard, cela aurait été vraiment bizarre. Je pense que là, il s’est écoulé suffisamment de temps ».

« Quand j’étais aux Warriors, personne dans l’équipe n’avait l’impression que je tirais la couverture à moi »

Pour KD, ce match n’a pas plus d’importance que ça. « J’ai le sentiment que chaque match est important pour moi, et il n’a pas plus d’importance parce que je joue contre mes anciens coéquipiers. De toute façon, j’ai le sentiment que le basket allait m’amener à ce niveau, et c’est juste bien de revoir d’anciens coéquipiers. »

Quant à savoir la trace qu’il a laissée aux Warriors, il répète qu’il n’est pas allé aux Nets pour prouver qu’il pouvait être champion sans les Warriors.

« Quelle que soit l’équipe où j’ai joué, j’ai le sentiment d’avoir laissé mon empreinte. Je sais ce que j’apporte, mais je n’ai jamais considéré une équipe comme ma propriété. Je n’ai jamais considéré que les Nets étaient à moi » insiste Kevin Durant. « Et quand j’étais aux Warriors, personne dans l’équipe n’avait l’impression que je tirais la couverture à moi. Cela a toujours été un groupe. Je n’essaie pas d’être plus important que le groupe Mais je sais ce que j’apporte, et je l’ai ressenti aux Warriors. Je ne suis pas allé aux Nets pour essayer de prouver que je pouvais y arriver tout seul. J’y suis allé pour jouer au basket pour rejoindre un groupe de très bons joueurs. »