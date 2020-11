Draft 2020 : les Bulls auraient proposé Wendell Carter Jr. pour intervertir leur place avec les Warriors

Alors qu’ils pourraient jeter leur dévolu sur Patrick Williams avec leur quatrième choix de Draft, les Bulls auraient toujours dans l’idée de procéder à un échange afin de monter dans cette Draft.

Ce scénario a déjà été évoqué ces derniers temps, avec notamment le nom de Wendell Carter Jr. dans la balance. C’est visiblement toujours d’actualité puisque d’après The Ringer, l’offre des Bulls ne laisserait pas insensible la franchise californienne.

L’intérieur de Chicago serait ainsi envoyé à Golden State, avec le quatrième choix de Draft, contre le deuxième choix des Warriors. L’objectif étant, pour les Bulls, de drafter James Wiseman puisque la première place semble promise à Anthony Edwards, et ainsi couper l’herbe sous le pied des Hornets qui ciblent aussi le pivot.

N’est-ce pas très cher payé pour obtenir le pivot de Memphis qui, en plus, se verrait bien à Golden State ? Selon ESPN, qui analysait sa situation il y a peu de temps, Wendell Carter Jr ne serait pas tellement apprécié par la nouvelle direction de l’Illinois, et cette dernière pourrait vouloir miser sur James Wiseman pour porter sa raquette dans les années à venir, et l’associer à Lauri Markkanen.

Reste à savoir ce que les Warriors sélectionneraient avec ce quatrième choix car leur stratégie n’a pas été très claire depuis le début. Ils ont multiplié les essais et les entretiens sans vraiment donner d’indication et seul Anthony Edwards paraissait faire l’unanimité du côté des finalistes 2019.