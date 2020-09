Kevin Durant impatient de travailler sous les ordres de Steve Nash

La lune de miel se poursuit pour Steve Nash et les Nets Après avoir évoqué le « privilège de travailler avec un des plus grands joueurs de l’histoire », Kevin Durant lui rend la pareille. Alors qu’il n’avait pas encore commenté publiquement la nomination du nouveau coach des Nets, « KD » a profité du podcast de J.J. Redick pour le faire.

« Sa vision du jeu et la façon dont il communique dessus vont certainement m’aider à me développer en tant que joueur et aider le reste de l’équipe », pense Kevin Durant, qui connaît particulièrement bien Steve Nash. Les deux hommes se sont côtoyés pendant plusieurs années à San Francisco.

Mais leur relation remonte à bien avant cela. Kevin Durant raconte avoir eu l’occasion de travailler avec lui il y a un peu moins de dix ans et qu’il a par ailleurs beaucoup appris de leurs affrontements communs. Lors de son arrivée dans la ligue pour la saison 2007-2008, Steve Nash venait de remporter le trophée de MVP de suite (2005, 2006).

« À chaque fois que je suis au gymnase avec lui, je suis comme une éponge. Je l’attends avec impatience. J’ai toujours l’impression d’être un étudiant du jeu. C’est quelqu’un qui a vécu tant de choses et qui a joué à différentes époques, j’ai aussi hâte qu’il m’en apprenne à ce sujet. »

D’ici là, on peut se demander si ces mouvements sur le banc des Nets vont précéder d’autres mouvements au sein de l’effectif, cette fois. Avec, pourquoi pas, l’arrivée d’une troisième star pour épauler Kevin Durant et Kyrie Irving ? Sur cette question, « KD » estime que sa formation a déjà un bout de réponse en la personne de Caris LeVert.

« Il pourrait être notre meilleur scoreur n’importe quel soir, notre meilleur passeur, il peut contrôler l’attaque ou on peut jouer sur lui au poste, sur un « matchup ». J’ai le sentiment qu’il a tous les outils pour tout faire sur un parquet. Dans notre équipe, nous sommes altruistes. Nous avons des gars qui peuvent jouer sans ballon. Chaque soir, chacun peut être la star » conclut-il, impatient de démarrer le prochain chapitre de sa carrière.