Médias : Shams Charania, l’autre insider star de la NBA, bientôt free agent

Décidément, l’actualité est agitée cet été autour des journalistes les mieux renseignés de la NBA. Après les déboires d’Adrian Wojnarowski, c’est désormais Shams Charania qui fait parler de lui – pour un motif bien moins grave.



Le journaliste de 26 ans, dont nous avions dressé le portrait en juin 2019, arrive ce mois-ci à la fin de son contrat avec les sites The Athletic et Stadium, nous informe le Sports Business Journal. Comme un joueur NBA, il sera donc free agent le 1er septembre prochain.

Avec son ancien collègue « Woj », Shams Charania est l’insider le mieux renseigné de la ligue. Quand ce n’est pas l’un, c’est forcément l’autre qui a l’information en premier et très souvent leurs tweets se suivent de seulement quelques secondes.

Bien évidemment, The Athletic et Stadium ont déjà entamé des manœuvres pour conserver l’homme aux plus de 800 000 abonnés sur Twitter, surtout à quelques semaines de la Draft et de la free agency.