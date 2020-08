Mention très bien pour Ivica Zubac : 10 sur 10 !

Mercredi soir, Ivica Zubac passait pour le responsable de la défaite des Clippers contre Phoenix après sa perte de balle ayant offert à Devin Booker le game winner au buzzer. Hier soir, il était plutôt le héros de la victoire face à Dallas.

En 24 minutes et 39 secondes, le pivot a compilé 21 points et 15 rebonds à 10/10 aux tirs, égalant le record de franchise de Charles Smith en 1992 pour le plus grand total de paniers sans échec. « Il a donné le ton » note Paul George. Kawhi Leonard l’a trouvé « incroyable », Doc Rivers, « phénoménal. » Le principal intéressé était lui plus mesuré. « Je devais faire du bon boulot. Je devais faire ça après la balle perdue contre Phoenix. »

Le contrat est rempli quand on lit la feuille de stats, qu’on entend les mots de ses coéquipiers, de son entraîneur et aussi de son adversaire du soir, Maxi Kleber. « C’est un super pivot. Il fait tout ce qu’il doit faire à fond. Il va au panier, il peut finir des deux mains, il a une bonne vision sur ses placements. Rien de fou ou de flashy, mais il est vraiment très solide au poste et il fait aussi un super job défensivement. »

« Il va faire des erreurs en playoffs, comme nous tous »

Les Mavs regrettaient de ne pas avoir pu le contenir, et ils sont avertis avant le duel qui se profile entre les deux équipes au premier tour des playoffs. Le début d’une longue route pour des Clippers armés jusqu’aux dents mais dont le poste 5 n’a que 23 ans et quatre petits matches de playoffs à son actif. Pas un problème pour Paul George, qui sait mettre en confiance son camarade, comme tout le club l’a fait depuis son arrivée en provenance des Lakers.

« Je pense qu’il est prêt à ce stade de sa carrière. Il va faire des erreurs, il va faire des erreurs en playoffs, comme nous tous. Je pense que c’est une bonne chose qu’il ait autant d’expérience en playoffs autour de lui. Notre job est de faciliter ce processus pour lui. Encore une fois, tout le monde fera des erreurs, moi-même j’apprends encore des choses. Ça va venir naturellement. Je pense qu’il est prêt pour cette expérience. »