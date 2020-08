Au lieu de rebondir, les Kings se sont enfoncés…

La grave blessure de Jonathan Isaac est venue éclipser la belle performance du Magic, qui a réalisé un match très solide face aux Kings. Elle ne doit pas faire oublier en revanche celle de Sacramento, très décevante.



Les Californiens n’ont jamais existé dans cette défaite (132-116). Défensivement débordés, offensivement très frustres, les Kings ont encaissé 44 points en premier quart-temps et provoqué seulement un petit ballon perdu. Les chiffres à la pause montrent l’étendue des manques des joueurs de Luke Walton : 78 points marqués par Orlando, à 63% de réussite au shoot et 58 % à 3-pts.

« Il faut rendre hommage à Orlando : ils ont joué dur et ont été bons », salue le coach à NBC Sports. « On n’a pas été intenses physiquement, comme on en avait parlé et comme c’est nécessaire dans ce genre de match. On a payé ce manque. »

Comment l’expliquer, alors même que les Kings avaient été capables de produire un effort de qualité contre les Spurs ? Justement parce que la courte défaite de vendredi soir n’avait pas été digérée.

« On est en terre inconnue en ce moment », poursuit Walton. « La saison s’est arrêtée, on est dans une bulle, on a joué un match avec une énergie élevée et une haute intensité. On a perdu, et après cette défaite dans un match important, on a connu une absence. Donc là, en rejoignant l’hôtel, on va revoir le match qui fut décevant. C’est le moins qu’on puisse dire. »

Le rebond est attendu contre les Mavericks, qualifiés depuis dimanche soir pour les playoffs, ce mardi soir.