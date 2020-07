Un Lonnie Walker IV nouveau attendu avec les Spurs

À 21 ans, Lonnie Walker IV semble prêt à franchir un cap dans la « bulle ». Bonne nouvelle, il devrait avoir la possibilité de le faire en Floride. Depuis l’annonce du forfait de LaMarcus Aldridge, les Spurs n’ont effectivement que très peu de chances de se qualifier pour les playoffs, qu’ils n’ont plus manqués depuis l’exercice 1996-97.

En ce sens, la franchise texane envisage de se concentrer sur le développement de ses jeunes joueurs à Orlando et le 18e choix de la Draft 2018 fait justement partie des principaux concernés.

Après une première saison pour le moins compliquée en NBA, passée essentiellement en G-League, Lonnie Walker IV a réussi à se faire une place (minime) dans la rotation de Gregg Popovich pour sa deuxième année dans la Ligue. À l’approche de la reprise, il ambitionne ainsi de se montrer sous son meilleur jour.

« Je veux simplement être plus régulier dans mon jeu », avoue-t-il à l’Express News. « Coach Pop’ veut que je fasse certaines choses et je vais les faire. Ça commence par de la défense et le reste viendra ensuite. […] Je me sens un peu plus à l’aise que d’habitude [désormais]. Je suis capable de parler, de me faire entendre et de faire certaines choses. Grâce à ça, j’ai plus d’occasions pour évoluer avec mes coéquipiers. J’ai simplement hâte de pouvoir jouer ‘à la Spurs’ et de remporter des victoires. »

Un mental de fer

Preuve de sa transformation et de sa nouvelle mentalité, Lonnie Walker IV s’est rasé les cheveux le mois dernier. Un geste symbolique et lourd de sens puisque sa coupe « renfermait » un lourd secret : celui des viols dont il a été victime enfant. Cette épreuve – aussi douloureuse soit-elle – lui a permis de se forger un mental en béton armé.

« Avec cette quarantaine, j’ai pour la première fois eu la chance de me regarder dans le miroir et de voir ce que je pouvais faire pour devenir un meilleur être humain. Ça m’a beaucoup ouvert les yeux. […] J’ai traversé beaucoup de choses [dans ma vie]. Ça m’a donné un tas de leçons et je sais ce que c’est [maintenant] d’être confronté à un tas d’épreuves et de ne pas savoir comment les surmonter. »

D’un point de vue mental, l’arrière est donc un homme nouveau et il compte, entre autres, là-dessus pour faire son trou à San Antonio dans les prochaines semaines.

« L’objectif c’est d’être plus impliqué sur l’aspect mental. J’ai la sensation de pouvoir marquer de partout. Et je suis presque sûr d’être un très bon défenseur. Mais tout dépend du mental, en ayant à l’esprit le fait que l’on peut devenir quelqu’un de spécial. »