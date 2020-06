Les Blazers remplacent Trevor Ariza par un meneur de jeu

On s’attendait plutôt à un ailier, mais les Blazers ont décidé de remplacer Trevor Ariza, forfait pour la reprise de la saison, par un meneur de jeu. Il s’agit de Jaylen Adams, l’un des tous meilleurs joueurs de G-League cette saison avec ses 21.5 points, 5.1 rebonds et 5.7 passes de moyenne.

Non drafté à sa sortie de St. Bonaventure en 2018, et aperçu aux Hawks il y a deux ans, il avait signé en début de saison un contrat pour le training camp des Bucks, avant finalement de rejoindre leur équipe de G-League, le Wisconsin Herd. Elu dans la All-NBA G-League First Team, il a aussi terminé second des votes pour le MVP, derrière son coéquipier Frank Mason III.

À 24 ans, Jaylen Adams aura huit matches pour convaincre les Blazers qu’il peut être une doublure intéressante de Damian Lillard. Clairement, Portland semble déjà préparer la saison prochaine avec cette venue.