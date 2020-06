L’agent de Davis Bertans remercie les Wizards pour leur compréhension

Dans son scénario de reprise, la NBA a choisi de laisser aux joueurs le choix d’aller ou pas à Orlando, sans les sanctionner en cas de forfait : la ligue vit une situation exceptionnelle, et il ne fallait pas plomber les négociations avec un syndicat des joueurs méfiant.

Mais alors qu’on entendait Kyrie Irving, Avery Bradley ou Lou Williams s’interroger sur leur présence à cause de la crise sociale que vivent les États-Unis, que certains comme Justise Winslow ne sont pas convaincus par le protocole sanitaire, Davis Bertans a été le premier à déclarer forfait tout simplement parce qu’il a peur, au sortir de sa très bonne saison, de passer à côté du gros contrat qui l’attend sur le marché de la free agency.

« Pour être complètement honnête, Davis était prêt à jouer et il a pris une décision de dernière minute » raconte son agent Arturs Kalnitis chez Hoopshype. « On joue avec les cartes qu’on a en main. Quand la NBA a annoncé que les joueurs qui déclareraient forfait n’auraient pas de sanction, si ce n’est 1% de salaire en moins à chaque match raté, on a discuté de cette possibilité. »

C’est 1/92e du salaire qui est retenu exactement, soit 1.09%. Un total de 520 000 dollars sur les 7 millions du salaire annuel du Letton. Pas grand-chose à côté de ce que vise le camp Bertans cet été. Et tant pis pour l’esprit d’équipe, tant pis pour l’esprit de compétition, et tant pis pour les Wizards.

« Davis va signer le plus gros contrat de sa vie, et il prendrait un gros risque à jouer. Ce n’était pas une décision difficile à prendre, pour être honnête. Mais si les Wizards avaient été cinquièmes, sixièmes ou même huitièmes, ça aurait été complètement différent. Davis est un compétiteur, mais dans cette situation, il a décidé de déclarer forfait » tente de justifier l’agent, qui assure que « le risque de blessure a joué un rôle important dans la décision, mais ce n’était pas le seul facteur. »

« Davis adore Washington, et dès que la free agency débutera, ce sera la première équipe qu’on rencontrera »

« Je ne l’ai pas mentionné auparavant mais Davis a une assurance qui, en cas de blessure, lui offre un gros chèque. Donc il ne s’agissait pas seulement du risque de blessure. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais ça a joué un rôle oui. Après quatre mois sans jouer, quelques semaines ne suffisent pas pour se préparer et revenir. On n’est pas les seuls inquiets par ça. Je ne vais pas spéculer sur le nombre de joueurs qui vont déclarer forfait, mais on n’est pas les seuls inquiets. J’ai vu que Jayson Tatum et d’autres joueurs, qui sont sur le point de signer un gros contrat, ont exprimer leurs doutes » rappelle Arturs Kalnitis, même si l’ailier des Celtics sera en tenue.

La différence se situe, comme il le rappelle, dans l’enjeu : avec 5.5 matchs de retard et huit à disputer, les Wizards n’ont quasiment aucune chance de rattraper Orlando.

La franchise a toujours insisté sur l’importance de l’avenir par rapport au présent. Et elle s’est montrée compréhensive par rapport au choix de son shooteur, peut-être parce qu’elle espère le prolonger cet été.

« Davis et Tommy Sheppard se parlent tous les jours. Les Wizards connaissaient la décision de Davis depuis quelques jours, il en avait parlé à ses coéquipiers bien avant que ça sorte également. Ils l’ont vraiment soutenu. Tommy est le meilleur. J’aime beaucoup son travail. Davis et lui ont un lien unique. Je n’étais pas là quand il a annoncé sa décision. Mais Davis m’a dit qu’ils avaient eu une conversation plaisante et qu’ils le soutenaient vraiment (…) Tout le monde s’interroge sur ce qu’il va se passer cet été. Tout ce que je peux dire c’est que Davis adore Washington, et dès que la free agency débutera, ce sera la première équipe qu’on rencontrera. »