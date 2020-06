John Wall veut jouer les Jeux olympiques en 2021

Son nom n’est pas dans la pré-sélection de 44 joueurs annoncée en février dernier, mais John Wall fait acte de candidature pour les Jeux olympiques 2021.

Le meneur des Wizards veut profiter des conditions exceptionnelles, avec la compétition qui a été repoussée d’un an suite à la pandémie de Covid-19, pour porter le maillot de Team USA.

« Clairement », annonce-t-il à The Undefeated. « Quand on porte ce maillot blanc, bleu et rouge, on représente son pays. Peu importe qu’il y ait marqué ‘Wall’ derrière. Je veux jouer pour mon pays. J’adorerais avoir cette opportunité. »

S’il a déjà été invité au camp de préparation de Team USA par le passé, John Wall n’a encore jamais participé à une compétition internationale. Comme il sera de retour en forme, après sa rupture du tendon d’Achille en février 2019 et qu’il a, selon lui, le profil technique pour évoluer dans une telle armada, ce serait le bon moment.

« Je pense être le parfait joueur pour être le meneur dont cette équipe a besoin. C’est-à-dire un joueur qui défend, qui fait courir l’équipe. Je ne cherche pas à marquer ou shooter à chaque fois. Je veux impliquer tout le monde. Il n’y a rien de mieux que de revenir avec une médaille d’or. J’adorerais avoir ça dans mon palmarès. »

Pour cela, il faudra donc convaincre, sur le terrain avec de grandes performances, Gregg Popovich et Jerry Colangelo de sortir de leur liste déjà établie. Ou profiter de plusieurs forfaits.